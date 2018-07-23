Из-за видео с пытками в ярославской колонии отстранили 17 сотрудников

Скандальное видео, на котором несколько человек избивают связанного заключенного, стало поводом сразу для нескольких проверок в отношении колонии в Ярославле. По словам регионального уполномоченного по правам человека Сергея Бабуркина, 17 сотрудников учреждения отстранены. В колонии проводятся опросы осужденных.

«Мне сообщили в исправительной колонии №1, что 17 сотрудников этой колонии, которые установлены по видео известному, отстранены от исполнения обязанностей, в отношении них соответствующие проверочные мероприятия проводятся. И, наверное, уже на следующей неделе будет решаться вопрос об их судьбе на ближайшее время», – рассказал Бабуркин РИА «Новости».

Омбудсмен также сообщил, что сотрудники прокуратуры опрашивают каждого заключенного. «Осужденные говорили мне, что давления на них никакого не оказывается, и те, кто уже прошел через этот опрос, смогли сказать прокурорам все, что считают нужным», – отметил уполномоченный по правам человека.

Десятиминутное видео, на котором надзиратели избивают заключенного Евгения Макарова, 20 июля опубликовала «Новая газета». Ролик предоставил правозащитный фонд «Общественный вердикт». Запись сделана с портативного видеорегистратора, которые обязаны носить сотрудники ФСИН. Инцидент произошел летом прошлого года. Отмечалось, что правозащитники не раз обращались в правоохранительные органы с требованием проверить колонию, однако каждый раз СКР и прокуратура делали вывод о том, что применении силы к заключенным оправдано. После публикации видео ярославские следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).

Ярославль, Служба информации РИА «Новый День»

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