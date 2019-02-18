Задержан бывший начальник ярославской колонии, где пытали заключенных

В Ярославле следователи задержали бывшего начальника исправительной колонии №1 Дмитрия Николаева в связи с расследованием уголовных дел о пытках заключенных. Об этом сообщает правозащитный фонд «Общественный вердикт» на своей странице в Facebook.

По информации правозащитников, потерпевшими признаны несколько бывших и нынешних заключенных ярославских колоний.

Как сообщал «Новый День», в июле прошлого года «Новая газета» опубликовала десятиминутное видео с избиением осужденного Евгения Макарова надзирателями в ярославской исправительной колонии №1. После публикации ролика следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). Позже стало известно о задержании 14 подозреваемых.

Задержанные сотрудники ИК-1 на допросах рассказали что, в июне 2017 года тогдашний начальник колонии Дмитрий Николаев и его заместитель «дали добро» на проведение «воспитательной» работы с Евгением Макаровым после того, как осужденный нагрубил сотруднику исправительного учреждения. После избиения сотрудники колонии передали им видеозапись пыток Макарова в качестве отчета о проделанной работе.

В конце декабря 2018 года стало известно о возбуждении уголовного дела в связи с систематическим избиением заключенных в исправительной колонии №3 Углича Ярославской области. По данным фонда, потерпевшими по делу проходят 25 осужденных. Заключенных избивали с применением спецсредств с лета 2015 года по 24 октября 2018 года.

Ярославль, служба информации РИА «Новый День»

Ярославль. Другие новости 18.02.19

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