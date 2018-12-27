Возбуждено дело об избиении 25 заключенных в колонии Углича

Следователи возбудили уголовное дело в связи с систематическим избиением заключенных в исправительном колонии №3 Углича Ярославской области. Об этом сообщает правозащитный фонд «Общественный вердикт» на своей странице в Facebook. По его данным, потерпевшими по делу проходят 25 осужденных.

Отмечается, что дело было возбуждено еще 22 ноября, но заключенные узнали об этом в последние два дня, после того как их допросили и вручили постановления о признании потерпевшими. Расследование ведет следственный отдел по городу Углич Следственного управления СКР по Ярославской области. Потерпевших избивали с применением спецсредств с лета 2015 года по 24 октября 2018 года.

Адвокат фонда Ирина Бирюкова накануне участвовала в допросах четырех заключенных, сообщивших об избиениях правозащитникам. На допросе осужденные полностью подтвердили факты насилия, о которых потерпевшие сообщили сотрудникам фонда.

Напомним, в июле «Новая газета» опубликовала десятиминутное видео с избиением осужденного Евгения Макарова надзирателями в исправительной колонии №1 Ярославля. После публикации ролика ярославские следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). Позже стало известно о задержании 14 подозреваемых. Расследование дела продолжается.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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