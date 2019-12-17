Суд снова отказался выпустить на свободу фотографа Лошагина, сидящего за убийство жены

Свердловский областной суд оставил в исправительной колонии фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного за убийство своей жены-фотомодели.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, сегодня была рассмотрена апелляционная жалоба адвоката фотографа на решение Чкаловского районного суда Екатеринбурга, которым Лошагину было отказано в замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания – исправительными работами.

Это уже не первая попытка Лошагина облегчить свою участь. В прошлом году он уже подавал ходатайство в суд Новой Ляли. Заключенный просил в связи с примерным поведением перевести его в колонию-поселение. Но у представителей ГУФСИН и прокуратуры нашлись аргументы против.

Напомним, по версии следствия, которая осталась неизменной, жена фотографа Юлия Прокопьева была убита вечером 22 августа 2013 года во время вечеринки в квартире-фотостудии «Лошагин-loft». Между супругами возникла ссора, в ходе которой, как полагают следователи, Лошагин свернул шею девушке. После этого он вывез тело Юлии в лес под Первоуральск, где облил бензином и поджег. Сам Лошагин своей вины не признал, но был приговорен к 9 годам 10 месяцам строгого режима.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 17.12.19

«Бил по голове и забрал тысячу рублей», – пассажир рассказал, как на него напал водитель «Яндекс.Такси» (ФОТО, ВИДЕО). / В новую школу в Солнечном начали записывать детей. / В полпредстве рассказали, как силовики спускают уголовные дела о коррупции на тормозах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»