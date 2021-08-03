Суд разрешил досрочное освобождение фотографа Лошагина, осужденного за убийство жены-модели

Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении фотографа Дмитрий Лошагина, осужденного в 2015 году за убийство своей супруги Юлии Прокопьевой. Осужденный пробыл в колонии 7 лет и 5 месяцев. По обвинительному приговору ему остается еще 2 года 4 месяца и 29 дней, но этот срок суд разрешил Лошагину провести на свободе.

Прокуратура и администрация колонии возражали против удовлетворения ходатайства фотографа. В частности, прокурор указывал, что осужденный так и не признал своей вины и не принес извинения родственникам убитой Прокопьевой.

Судебный акт пока не вступил в силу. Прокуратура в течение десяти дней изучит постановление суда и примет решение об обжаловании, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Лошагин несколько раз подавал запрос на УДО и уже добивался положительного решения районного суда в прошлом году, но Свердловский облсуд отказался смягчать приговор фотографу.

Екатеринбургская модель Юлия Прокопьева была убита вечером 22 августа 2013 года во время вечеринки в квартире-фотостудии «Лошагин-loft». Суд посчитал доказанным, что между супругами возникла ссора, в ходе которой Лошагин сломал шею жене. После этого он, как считает следствие, вывез тело Юлии в лес под Первоуральск, где облил бензином и поджег. В первый раз суд не посчитал Лошагина виновным в убийстве, но при пересмотре дела фотограф был осужден.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 03.08.21

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