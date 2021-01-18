Стало известно, когда суд решит вопрос о досрочном освобождении Лошагина

Свердловский облсуд назначил дату рассмотрения апелляции по делу Лошагина. Заседание состоится 2 февраля, как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе суда, модный фотограф будет участвовать в нем по видео-конференц-связи.

Напомним, на этом заседании будет решаться вопрос о досрочном выходе Лошагина из колонии. За убийство жены-фотомодели он был приговорен к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы, из которых отсидел 6 лет и 9 месяцев. В начале декабря Чкаловский районный суд решил заменить ему остаток наказания на ограничение свободы. Но прокуратура подала апелляцию, также это решение оспаривают родные погибшей.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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