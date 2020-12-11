Прокуратура подала апелляцию на постановление суда об освобождении Лошагина

Прокуратура подала в Свердловский облсуд апелляцию, в которой просит отменить постановление Чкаловского райсуда от 7 декабря и оставить осужденного Дмитрия Лошагина в колонии, где он сейчас отбывает наказание за убийство жены, модели Юлии Прокопьевой.

Напомним, известный фотограф был приговорен к 9 лет и 10 месяцам лишения свободы, из которых отсидел 6 лет и 9 месяцев. В понедельник, 7 декабря, Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил его ходатайство о замене наказания на оставшийся срок (3 года 25 дней) – на ограничение свободы вместо колонии.

Сегодня прокуратура в своем апелляционном представлении указала на то, что Чкаловский суд не учел все обстоятельства, которые могли повлиять на его решение. По мнению прокуратуры, выпускать Лошагина из колонии – несправедливо, так как это чрезмерно смягчает вынесенный ему в 2015 году приговор суда. Кроме того, при рассмотрении ходатайства Лошагина суд не установил мнение потерпевших относительно заявленного ходатайства. Вместе с тем в прокуратуру обратилась мать убитой, которая возражает против смягчения наказания Лошагину, а также заявляет, что её мнением суд даже не поинтересовался.

Напомним, Лошагина признали виновным в убийстве жены-фотомодели. Юлия Прокопьева была убита вечером 22 августа 2013 года во время вечеринки в квартире-фотостудии «Лошагин-loft». Суд посчитал доказанным, что между супругами возникла ссора, в ходе которой Лошагин свернул шею девушке. После этого он вывез тело Юлии в лес под Первоуральск, где облил бензином и поджег. В первый раз суд не посчитал Лошагина виновным в убийстве, но во второй раз фотограф был осужден.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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