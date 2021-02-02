Сегодня суд решит судьбу Дмитрия Лошагина: прокурор против его выхода из колонии

Сегодня в Свердловском областном суде рассмотрят апелляцию прокурора, который недоволен решением Чкаловского суда – заменить фотографу Дмитрию Лошагину, осужденному за убийство супруги-модели, неотбытую часть срока более мягким наказанием. В пресс-службе суда «Новому Дню» сообщили, что заседание начнется в 10:30. Сам модный фотограф будет участвовать в нем по видео-конференц-связи.

Напомним, известный фотограф был приговорен к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы, из которых отсидел 6 лет и 9 месяцев. В понедельник, 7 декабря, Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил его ходатайство о замене наказания на оставшийся срок (3 года 25 дней) – на ограничение свободы вместо колонии. Против выступила прокуратура, а также мать убитой.

Юлия Прокопьева была убита вечером 22 августа 2013 года во время вечеринки в квартире-фотостудии «Лошагин-loft». Суд посчитал доказанным, что между супругами возникла ссора, в ходе которой Лошагин свернул шею девушке. После этого он, как считает следствие, вывез тело Юлии в лес под Первоуральск, где облил бензином и поджег. В первый раз суд не посчитал Лошагина виновным в убийстве, но при пересмотре дела фотограф был осужден.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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