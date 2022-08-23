Стало известно, когда Лошагин выйдет из колонии

Дмитрий Лошагин, вероятнее всего, выйдет из колонии завтра. «Сейчас будет изготовлено решение в полном объеме, к сожалению, выйти Лошагин сможет, скорее всего, только завтра», – прокомментировал адвокат Сергей Лашин. Известный фотограф отбывает наказание в ИК-10 в Екатеринбурге. Но на сегодняшнем заседании он не присутствовал, даже по видео-конференц-связи, попросил рассматривать дело без него.

Добавим, сегодня Свердловский облсуд одобрил условно-досрочное освобождение Лошагина. Он выйдет на полтора года раньше положенного. Ранее Лошагин трижды подавал прошение об освобождении по УДО, трижды его удовлетворяли, но два раза прокуратура опротестовывала это решение. Сегодня Свердловский областной суд оставил постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга без изменений, а апелляционное представление прокурора без удовлетворения. В пресс-службе прокуратуры по Свердловской области уже заявили о возможности подачи кассационной жалобы.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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