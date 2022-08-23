Прокуратура об освобождении Лошагина по УДО: «Он не исправился и не раскаялся»

Прокуратура изучит постановление Свердловского областного суда об освобождении фотографа Дмитрия Лошагина по УДО. В надзорном ведомстве не исключают, что могут быть найдены основания для его кассационного обжалования.

В пресс-службе прокуратуры заявили, что участвовавший в сегодняшнем заседании облсуда гособвинитель был против освобождения фотографа, осужденного за убийство жены-модели Юлии Прокопьевой. «Вывод об исправлении Лошагина является необоснованным. Согласно характеристике, представленной администрацией исправительного учреждения на осужденного, он характеризуется лишь удовлетворительно. На основании ст. 175 УИК РФ ходатайство (об УДО) должно содержать сведения о том, что осужденный раскаялся в совершенном деянии. Сведения о раскаянии Лошагина отсутствуют. По мнению прокуратуры, Лошагин нуждается в дальнейшем отбывании наказания в местах лишения свободы, его условно-досрочное освобождение противоречит целям и задачам уголовного законодательства – исправление осужденных и восстановление социальной справедливости», – говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня Свердловский облсуд одобрил условно-досрочное освобождение Лошагина. Он выйдет на полтора года раньше положенного. Ранее Лошагин трижды подавал прошение об освобождении по УДО, трижды его удовлетворяли, но два раза прокуратура опротестовывала это решение. Сегодня Свердловский областной суд оставил постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга без изменений, а апелляционное представление прокурора без удовлетворения. По словам адвоката фотографа, Лошагин выйдет на свободу завтра.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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