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Вторник, 23 августа 2022, 13:58 мск

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Осужденный за убийство жены Дмитрий Лошагин освобожден условно-досрочно

Свердловский областной суд разрешил осужденному за убийство супруги фотографу Дмитрию Лошагину выйти из колонии досрочно. Срок его наказания был сокращен на 1 год 6 месяцев и 16 дней.

Отметим, что ранее Лошагин трижды подавал прошение об освобождении по УДО, трижды его удовлетворяли, но два раза прокуратура опротестовывала это решение. Сегодня Свердловский областной суд оставил постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга без изменений, а апелляционное представление прокурора без удовлетворения.

Как сообщил «Новому Дню» один из участников заседания, сам Лошагин не участвовал в заседании на рассмотрении апелляции по УДО. Судья Валерий Шмаков принял решение, основываясь на том, что заключенный имеет 22 поощрения и всего одно взыскание. Кроме того, материальный ущерб по гражданскому иску был погашен.

Дмитрий Лошагин был осужден за убийство своей супруги, модели Юлии Прокопьевой на 9 лет и 10 месяцев.

Женщина пропала 23 августа 2013 года. Вскоре ее изуродованное огнем тело обнаружили в лесу под Первоуральском. Практически сразу по подозрению в убийстве был задержан Дмитрий Лошагин. По версии следствия, супруги поссорились на вечеринке у себя дома, и муж свернул жене шею, а после сложил труп в пластиковый контейнер, вывез в лес и поджег, облив бензином. При первом рассмотрении уголовного дела суд оправдал Лошагина. Но родственники погибшей модели обжаловали это решение, и со второй попытки Лошагину вынесли обвинительный приговор.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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