«Это провокация начальства». Фотограф-убийца Дмитрий Лошагин не смог перевестись из «строгой» колонии в поселение (ВИДЕО)

В районном суде Новой Ляли было рассмотрено ходатайство известного фотографа Дмитрия Лошагина, который отбывает наказание за убийство жены в колонии строгого режима. Заключенный просил в связи с примерным поведением перевести его в колонию-поселение. Но у представителей ГУФСИН и прокуратуры нашлись аргументы против.

Лошагина не отпустили в поселение

Защитник Дмитрия Лошагина апеллировал к статье 78 УК. Один из ее пунктов подразумевает смягчение режима за примерное поведение. Представитель ГУФСИН зачитал характеристику, согласно которой у Лошагина за 4 года отбывания срока есть шесть благодарностей и один устный выговор. Наказан фотограф был незадолго до заседания суда, 7 марта. Исходя из этого ведомство оценило поведение осужденного как удовлетворительное и не рекомендовало менять ему режим отбывания наказания.

Сам Лошагин в ответном слове высказал мнение, что его специально наказали, «за самодеятельность»: «На плацу все поздоровались с начальством. Начальник отряда собрал свидетельства, что все поздоровались. Но мне и еще двоим были выписаны устные выговоры. Я считаю, что это провокация. Все 4 года я являюсь образцом примерного поведения, мой портрет висит на доске почета. И вот прямо перед судом я получаю выговор. Начальник мне объяснил: выговор получен потому, что я перепрыгнул через его голову и обратился в суд через своего адвоката, в то время как только начальник решает, с его слов, кому и когда обращаться».

Против перевода известного фотографа из «строгой» колонии выступил и прокурор. Он указал на то, что в законе есть исключения, среди них такое: осужденным за особо тяжкие преступления режим смягчают не раньше, чем после отбывания двух третей срока, а Дмитрий Лошагин отсидел только 4 года из 9 лет. Адвокат осужденного пытался оспорить трактовку статьи, но судья не внял его доводам. Лошагину было отказано.

Детали и подробности заседания суда – на видео.

Новая Ляля, Антон Гуськов, служба информации РИА «Новый День»

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