Осужденный за убийство жены фотограф Лошагин останется в колонии

Свердловский областной суд отменил постановление Чкаловского районного суда от 7 декабря, который удовлетворил ходатайство фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного за убийство супруги-модели, о замене ему неотбытой части срока в колонии более мягким наказанием. Прокуратура подала апелляцию, считая, что Лошагин этого не заслужил.

Трансляция судебного заседания велась в соцсети. Судья объявила, что защита подсудимого вправе оспорить решение в кассационной инстанции.

Как уже писал «Новый День», сам Дмитрий Лошагин не стал участвовать по видеосвязи в судебном заседании. Со стороны потерпевших приехала Светлана Рябова – мать Юлии Прокопьевой-Лошагиной. Адвокат Лошагина попросил суд приобщить к делу документы, которые, по его мнению, доказывают, что Лошагин встал на путь исправления, в частности, возместил моральный ущерб потерпевшим – 2 млн рублей.

Представитель прокуратуры пояснила позицию своего ведомства. «Обращу внимание на тот факт, что судом первой инстанции были допущены процессуальные нарушения в части извещения потерпевшей стороны о судебном заседании 7 декабря», – заявила гособвинитель. Она подчеркнула, что ни мать убитой, Светлана Рябова, ни брат Юлии Михаил не присутствовали на суде, который решил смягчить наказание Лошагину. Также прокурор заявила, что вместе с поощрениями Лошагин получал от администрации колонии и взыскания, а в совершенном преступлении не раскаялся.

Адвокат семьи Рябовых поддержал прокурора. Он подчеркнул, что главное – то, что Лошагин не раскаялся и не признал свою вину. По его мнению, выйдя на свободу, пусть даже с ограничениями, фотограф может захотеть отомстить своей бывшей теще. Адвокат добавил, что женщина боится Лошагина. Он попросил отменить решение Чкаловского суда от 7 декабря 2020 года и оставить Лошагина за решеткой. Светлана Рябова добавила, что никакие деньги не заменят жизнь убитой Юлии, и назвала Лошагина «страшным человеком».

Напомним, Лошагина признали виновным в убийстве жены-фотомодели. Юлия Прокопьева была убита вечером 22 августа 2013 года во время вечеринки в квартире-фотостудии «Лошагин-loft». Суд со второй попытки посчитал доказанным, что между супругами возникла ссора, в ходе которой Лошагин свернул шею девушке. После этого он вывез тело Юлии в лес под Первоуральск, где облил бензином и поджег. В первый раз суд не посчитал Лошагина виновным в убийстве.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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