Белка Гилиан предсказал погоду на весну (ФОТО)

Сегодня, в День сурка, в екатеринбургском зоопарке самец белки Гилиан сделал свой прогноз на весну.

Как передает корреспондент «Нового Дня», зверька поместили в короб, где в двух углах стояли миски со снегом и орешками. В также снегу находились таблички с надписями – «Ранняя весна» и «Поздняя весна». Согласно традиции – у какой надписи миску с едой выберет зверек, такая весна нас и ждет.

Сначала Гилиан боялся скопления народа. Но спустя какое-то время научным сотрудникам все же удалось успокоить предсказателя. Буквально за несколько секунд зверек сделал свой выбор, напророчив уральцам позднюю весну.

В Екатеринбургском зоопарке традиция предсказывать погоду в День сурка существует давно. Раньше это делали ежи, а в прошлом году в этой роли выступила енотовидная собака Тануки.

«Изначально традиция была предсказывать погоду по ежу. И когда первые переселенцы отправились в Америку, там ежей они не нашли, а нашли такое же животное, которое точно так же впадет в спячку, – сурок. В этом году для разнообразия решили выбрать родственника сурка – белку. Белки – это животные уральского региона. Это грызун, такой же, как и сурок, единственное отличие – они не впадают в зимнюю спячку, однако в непогоду белки могут ложиться в полудреме либо где-то в дупле, либо в гнезде», – рассказала «Новому Дню» начальник отдела зоопарка по связям с общественностью Екатерина Уварова.

Екатеринбург, Марина Симбирятина, Семен Саливанчук

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