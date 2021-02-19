Главный синоптик рассказала, как долго в Свердловской области продлятся морозы

По предварительному прогнозу метеорологов, ранней весны на территории Свердловской области не будет. Сегодня на пресс-конференции главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко рассказала, какую погоду стоит ожидать в ближайшие пару недель. Последние сильные морозы придут на Урал в День защитника отечества.

«Даже в первую пятидневку марта будет зимняя погода, будет подсыпать снег. Накопление снега может происходить и в первой декаде марта. Явных оттепелей пока не просматривается, а температура воздуха достаточно низкая. Ближайшие холодные дни – это 23-е и 24-е числа, скорее всего, это последние крепкие морозы. Даже на юге температура может опускаться до 30 градусов. На севере гораздо ниже. Но в целом умеренно холодная погода сохранится до конца февраля и первой пятидневки марта», – сообщила Галина Шепоренко.

Синоптик добавила, что в марте ожидается обычная температура, однако осадков выпадет больше нормы, из-за чего можно говорить о неблагоприятных условиях развития весеннего половодья. Все будет зависеть от погоды во второй половине марта и апреле.

Добавим, что по данным Гидрометцентра России, в выходные в Екатеринбурге выпадет небольшой снег. Завтра днем будет -13...-15, ночью -23...-25, в воскресенье в светлое время суток -16...-18, в ночное – 21...-23 градуса.

Екатеринбург, Анна Темрук

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