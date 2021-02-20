Сильные морозы продержатся на Урале до 25 февраля

Уральские метеорологи продлили предупреждение об аномальной холодной погоде в Свердловской области до 25 февраля. В течение пяти дней в регионе будут сохраняться сильные морозы до -41 градуса. Температура воздуха опустится ниже климатической нормы на 7 градусов и более, сообщили в областном гидрометцентре.

Кроме того, на Среднем Урале продолжает действовать предупреждение о загрязнении атмосферы первой степени опасности. Неблагоприятные погодные условия для рассеивания вредных веществ сохранятся до 20 часов 21 февраля.

Ранее главный метеоролог Свердловской области Галина Шепоренко сообщила, что холода продержатся до первых весенних праздников в марте.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 20.02.21

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