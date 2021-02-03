Кандидат в мэры Екатеринбурга пришел на собеседование с оружием

Кандидат в мэры Екатеринбурга Никита Страгис принес на собеседование с конкурсной комиссией травматическое оружие. Он беспрепятственно прошел с запрещенным предметом в здание администрации (оружие было на поясе), но все-таки привлек внимание охранников. В итоге кандидату разрешили оставить травмат в сумке в коридоре, пока он проходит собеседование.
После Никита Страгис пояснил «Новому Дню», что оружие легальное, и он носит его по привычке – «как часы».
«У меня такая концепция: лучше пусть оно будет у меня с собой когда не нужно, чем его не окажется, когда нужно», – заявил Страгис.
Охранники администрации отказались комментировать, как кандидат смог пронести травмат.
Екатеринбург, Валентина Ярославцева
Екатеринбург. Другие новости 03.02.21
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