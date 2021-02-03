В центре Екатеринбурга после приговора Навальному появились полицейские посты (ФОТО)

Правоохранительные органы усилили бдительность: в Екатеринбурге у многих ведомственных зданий стоят машины ППС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такие машины замечены у Дома правительства, у здания мэрии и на площади Труда, куда любят приходить с плакатами оппозиционеры. Самих пикетчиков пока не видно.

Напомним, сегодня ночью в Москве и Санкт-Петербурге прошли несанкционированные акции протеста в поддержку Алексея Навального. Были задержаны 1393 человека. Об этом сообщает «ОВД-Инфо». Соратники оппозиционера объявили о протестной акции после решения Симановского районного суда Москвы о замене Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше».

Екатеринбург, Елена Владимирова, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 03.02.21

На Серовском тракте «газель» врезалась в КамАЗ. Погиб человек (ФОТО). / Кандидат в мэры Екатеринбурга пришел на собеседование с оружием. / На Радищева на трамвайных рельсах столкнулись несколько иномарок (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»