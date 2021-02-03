На акциях протеста после суда над Навальным задержали более 1,4 тыс. человек

На несанкционированных акциях протеста в поддержку Алексея Навального в Москве и Санкт-Петербурге вечером 2 февраля были задержаны 1393 человека. Об этом сообщает «ОВД-Инфо». Соратники оппозиционера объявили о протестной акции после решения Симановского районного суда Москвы о замене Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше».

Всего по всей России, согласно данным «ОВД-Инфо», в день суда над оппозиционным политиком было задержано 1408 человек. Из них – 1145 в Москве и 248 в Санкт-Петербурге. Среди задержанных были журналисты. Задержания также проводились в Ижевске, Омске, Челябинске, Краснодаре и еще нескольких городах, но они были единичными.

Накануне вечером в центр Москвы и Петербурга были стянуты значительные силы полиции и Росгвардии. В обоих городах силовики оцепили и перекрыли центральные площади. В Москве по требованию правоохранителей были закрыты на вход и на выход станции метро «Охотный Ряд», «Площадь Революции», «Александровский сад» и «Театральная».

Силовики задерживали потенциальных протестующих на подходах к площадям, на выходах из метро, затем задержания продолжились на улицах и во дворах жилых домов. При этом, судя по видео из соцсетей, полицейские действовали достаточно жестко, применяя дубинки. В столице, по данным правозащитников, омоновец несколько раз ударил дубинкой журналиста телеграм-канала Real View Федора Худокормова, который снимал сцены задержаний. Репортер был в опознавательном жилете с надписью «Пресса».

Среди задержанных в Москве оказались корреспондентка «Важных историй» Екатерина Аренина и две журналистки The Bell Валерия Позычанюк и Анастасия Стогней. У представительниц СМИ были с собой пресс-карты, сообщает «Медиазона». Также сообщалось о задержании журналистов «Дождя», SOTA и других изданий.

Москва, Наталья Петрова

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