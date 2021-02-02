Суд отправил Навального за решетку: условный срок заменен на реальный

В Москве суд заменил оппозиционеру Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) настаивала, что Навальный многократно нарушал условия испытательного срока по делу «Ив Роше» и регулярно не отмечался в уголовно-исполнительной инспекции. Суд решил, что Навальный будет отправлен за решетку на 3,5 года.

Таким образом суд не принял доводы Навального и его адвокатов о том, что ФСИН располагала данными о местонахождении оппозиционера после его отравления. Оппозиционер категорически опроверг утверждения о намеренном пропуске регистрации.

Его защитники ходатайствовали о приобщении к делу документов из германской клиники «Шарите» и решения ЕСПЧ по делу «Навальный против России». В частности, адвокат Вадим Кобзев заявил ходатайство о приобщении к делу копии уведомления от 9 января в адрес филиала №15 УИС. В документе говорится, что Навальный не сможет явиться на регистрацию, поскольку находится в отпуске за пределами московского региона. По словам Кобзева, в УИС это уведомление было получено.

В заключительном слове Навальный заявил, что ЕСПЧ ранее признал дело «Ив Роше» сфабрикованным, а сам оппозиционер после решения Европейского суда получил от РФ компенсацию за нарушение своих прав. Попытку заменить ему условный срок на реальный он связал с преследованием по политическим мотивам и с тем, что сумел выжить после отравления «Новичком».

«Россия является членом Совета Европы, и Европейский суд написал, что даже состава преступления [в деле «Ив Роше»] нет. Дело, по которому я нахожусь в клетке, полностью сфабриковано. Мало того, Российская Федерация даже признала это – половинчато – выплатив мне компенсацию. <…> Меня все равно продолжают судить по этому делу, меня уже и невиновным признали, и дело сфабрикованным, и все равно государство с упорством маньяка пытается меня осудить», – заявил он.

Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, когда он вернулся в Россию после лечения в Германии. На следующий день в химкинском отделе полиции прошло выездное судебное заседание, по итогам которого Навального отправили в СИЗО на 30 суток за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

Москва, Светлана Антонова

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