В Екатеринбурге после переоценки выросла кадастровая стоимость помещений в офисниках и ТЦ

В Свердловской области закончилась массовая переоценка недвижимости, которая шла последние два года.

Первый заместитель министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Елена Николаева сегодня на пресс-конференции отметила, что переоценка позволила убрать очень сильный разбег в стоимости квадратного метра между схожими объектами. По ее словам, в торговых и деловых центрах Екатеринбурга кадастровая стоимость одного «квадрата» составляет от 30 до 50 тысяч рублей. Некоторые объекты серьезно пересчитали, например, до переоценки квадратный метр в «Пассаже» стоил 170 рублей, теперь – 47 тысяч рублей. В торговом центре на улице Восточной цена упала со 107 тысяч до 48 тысяч за кв. м.

Член совета Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Сергей Козлов на это ответил, что в Екатеринбурге повышение цен на торговые и административные площади все-таки состоялось, в коридоре примерно от 15 до 30%, но добавил, что в некоторых случаях на самом деле в соответствие привели помещения, которые, по мнению ГБУ «Центр государственной кадастровой оценки», были недооценены. Однако основное возмущение предпринимателей связано даже не с этим. Дело в том, что переход на исчисление налога по кадастру для бизнеса начался с 2017 года и был рассчитан до 2024 года, а начаться должен был в 2020 году. Но случилась пандемия, торговые центры не работали, отсрочки, конечно, были, но налог платить все равно придется. «Это не к МУГИСО вопрос, федеральное требование, но очень не вовремя изменения состоялись», – добавил представитель СОСПП.

Напомним, три года назад бизнес в Свердловской области возмущался крайне несправедливой оценкой недвижимости, исходя из который рассчитывается налог. В ТЦ «КОР» стоимость квадратного метра определили в 573 рубля, для «Таганского ряда» – 34 рубля, «Атриум Палас Отель» – 5 рублей 75 копеек, ДЦ «Микрон» – 56 копеек, ТЦ «БУМ» – 112 тыс. 254 рубля 83 копейки. Размер налога за 1000 кв. метров для центра «Микрон» составил 12 рублей, а для «БУМа» – 2 млн 245 тыс. 96 рублей.

«Сумма налога за весь «Атриум» – такая же, как за мой 38-метровый офис. Огромные налоги у «Высоцкого» и «Антея» – насколько я знаю, Гавриловский (владелец зданий) заплатил по налогу больше, чем заработал. Андрей Николаевич, конечно, не малый бизнес, но и он призадумался. В ТЦ «Восточный» – очень большой скачок налога, съездите туда, посмотрите, там половина помещений уже пустует. Ну, один раз, два раза предприниматели заплатят. Я отдал 200 тысяч за офис вместо поездки в отпуск, больше не хочу. Я закрыл бизнес и теперь пытаюсь продать офис. Хотя не знаю, как это сделать, – это как чемодан без ручки, я и нести не могу, и бросить не могу – налог-то все равно будет приходить», – рассказывал Сергей Черкасов, владелец помещения в ТЦ «БУМ».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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