В Екатеринбурге предприниматели сворачивают бизнес из-за резкого скачка налога

В Екатеринбурге владельцы бизнеса сворачивают работу из-за кратно возросшего налога на имущество. Предприниматель Сергей Черкасов накануне закончил ликвидацию своего ООО, для него налог за год вырос в 25 раз – власти одновременно посчитали налог, исходя из кадастровой стоимости и подняли коэффициент исчисления.

Сергей Черкасов – владелец помещения в ТЦ «Бум» площадью около 38 квадратных метров. В 2016 году ФНС выставила владельцам помещений в этом здании налог на имущество за прошлый год из расчета 103 рубля за квадрат. В 2017 году собственники помещений получили два письма счастья: пересчитанный налог за 2015 год и налог за 2016 год, уже из расчета практически 2530 рублей за квадратный метр. Для Черкасова сумма налога составила 97 тысяч рублей. «Произошло сразу два изменения. Налог посчитали исходя из кадастровой стоимости. И именно для физлиц – а это владельцы небольших компаний, это всегда малые предприятия – ввели максимально возможную ставку налога – 2 %. В соседнем со мной офисе, который принадлежит юрлицу, ставка составляет 1 %. Конечно, и для них налог вырос кратно. В итоге у меня и моего соседа разный налог, но более того – размер налога в соседних офисных зданиях отличается в десятки раз! Здание «Газпрома» – они платят в два раза меньше, чем я. Хотя у меня маленькое предприятие с тремя сотрудниками. Мы не можем верстать свой бизнес-план при таком скачке налога в 25 раз», – говорит предприниматель. При этом некоторые офисники и торговые центры платят копеечные налоги.

Заказчиком кадастровой оценки является правительство Свердловской области, то есть региональные власти заказали и оплатили работу независимых оценщиков, по расчетам которых в соседних зданиях налог варьируется от 500 рублей до миллиона. Размер ставки – тоже местное решение. На федеральном уровне установлена максимальная налоговая ставка – 2 %, но ее размер определяют местные власти. В некоторых регионах ставку определили на уровне 0,2-0,5 %. В такой ситуации налог бы тоже вырос, но максимум в 4 раза. И весьма вероятно, бизнесмены бы его платили, а не искали новое место регистрации. В Свердловской области приняли ставку в 2 %, по словам Черкасова, гордума Екатеринбурга имеет полномочия ее снизить – но этого не сделали. Черкасову не смогли помочь и в профессиональных объединениях: Союз промышленников и предпринимателей говорит, не их профиль, Союз малого и среднего бизнеса, Уральская торгово-промышленная палата «внимательно изучают» этот вопрос. Из администрации президента пришел ответ «независимые оценщики не подлежат контролю лицензирования.

Для наглядности Черкасов посчитал налог для нескольких зданий в Екатеринбурге. Так, в ТЦ КОР стоимость квадратного метра определили в 573 рубля, для «Таганского ряда» – 34 рубля, «Атриум Палас Отель» – 5 рублей 75 копеек, ДЦ «Микрон» – 56 копеек, ТЦ «БУМ» – 112 тыс. 254 рубля 83 копейки. Получается, что размер налога за 1000 кв. метров для центра «Микрон» составляет 12 рублей, а для «БУМа» – 2 млн 245 тыс. 96 рублей. В январе этого года предприниматель отправил письмо президенту с жалобой на несправедливый расчет налога. «Сумма налога за весь «Атриум» – такая же, как за мой 38-метровый офис. Огромные налоги у «Высоцкого» и «Антея» – насколько я знаю, Гавриловский (владелец зданий) заплатил по налогу больше, чем заработал. Андрей Николаевич, конечно, не малый бизнес, но и он призадумался. В ТЦ «Восточный» – очень большой скачок налога, съездите туда, посмотрите, там половина помещений уже пустует. Ну, один раз, два раза предприниматели заплатят. Я отдал 200 тысяч за офис вместо поездки в отпуск, больше не хочу. Я закрыл бизнес и теперь пытаюсь продать офис. Хотя не знаю, как это сделать – это как чемодан без ручки, я и нести не могу, и бросить не могу – налог-то все равно будет приходить», – добавил Черкасов.

Заметим, в этом году в МУГИСО список офисников, которые будут платить налог по кадастровой стоимости, пополнится. А к 2020 году налог на имущество по кадастровой оценке будут считать для собственников квартир. В регионе уже создано ГБУ «Центр государственной кадастровой оценки». Какую сумму насчитают за квадратный метр в каждом доме – пока не ясно. Сейчас за квартиры, чья инвентаризационная стоимость ниже 300 тысяч (это, в основном, не элитное жилье), налог рассчитывается по ставке 0,1 %. Максимально допустимая – 2 %. «Если так же грубо, по-хамски, поступят и с рядовыми гражданами, то ждать нам здесь майдана. Сегодня ударили только по собственникам торгово-офисной недвижимости, предприниматели не очень любят орать о своих проблемах. А вот если налоги так же вырастут для пенсионеров – сами представьте, что начнется», – считает Сергей Черкасов.

Кстати, он подал заявку в книгу рекордов Гиннесса – попросил зафиксировать рекордное повышение налога в Екатеринбурге. «Мне сказали, ваша заявка рассматривается в установленном порядке. Я не знаю, что за порядок, никогда раньше заявку не подавал. Подождем окончательный ответ», – прокомментировал предприниматель.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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