Десятикратный рост налога и бессмысленные суды – опыт соседей показал, что ждет владельцев жилья на Урале

Публикации за 19.05.17

Жителям Свердловской области стоит готовиться к росту налога на недвижимость – как это произошло в тех регионах, которые уже перешли на новую систему взимания выплат исходя из кадастровой стоимости жилья. О том, что владельцы квартир в «хрущевках» увидят 10-кратный рост сборов, уже говорилось. Но, как выяснилось, это только начало. Вскоре после первых «шоковых» квитанций собственники рискуют получить на следующий год еще более разорительные квитанции. А все попытки оспорить переоценку в суде – невыгодны, даже если одержана победа. О том, как в ближайшие годы изменится система расчета налога на недвижимость сегодня на встрече с журналистами рассказали эксперты-оценщики.

Как ранее писал NDNews.ru, Владимир Путин подписал закон, согласно которому налог на недвижимость физических лиц будет определяться на основе кадастровой стоимости жилья. Сейчас на Среднем Урале налог рассчитывают по инвентаризационной стоимости, эта оценка слабо соотносится с рыночной стоимостью. Например, для квартиры, купленной за 2,5 миллиона рублей (спальный район, панельный дом), инвентаризационная стоимость может составлять около 450 тысяч рублей. Кадастровая более приближена к рыночной, там учитывается и ценовой пояс застройки, и годы строительства и прочие факторы. Всем этим занимаются кадастровые оценщики.

Жители Свердловской области одни из немногих в стране, кто пока получает квитанции по старой системе. «Трудностей с переходом не будет, многие регионы уже перешли на расчет налога по кадастровой стоимости, методика там понятна. Говорить, что будет в Свердловской области, уверенно нельзя, но что мы видим в целом. Новые объекты, например, стали дешевле. А платежи для домов старше 20 лет выросли. Суммы по хрущевкам выросли в 10 раз от инвентаризационной, дома 80-ых годов раза в три-четыре. Если раньше у них стоимость была по 5 тысяч за квадратный метр, то теперь по кадастру – это 20 тысяч за квадрат. А новое жилье – или на том же уровне остается все, или даже снижается», – рассказал вице-президент РОО, председатель правления Башкортостанского регионального отделения РОО Степан Сарбашев. По его словам, с тех пор, как Уфа перешла на налог по кадастровой стоимости, доходы бюджета по этой графе стали на 15-20 % больше. Несогласные с оценкой их недвижимости идут в суд – и зачастую выигрывают. «У нас 50-60 % положительных решений в комиссиях по оспариванию. По коммерческой недвижимости – около 20-30 %», – отметил эксперт.

Правда, оценщики предупреждают, прежде чем судиться, стоит посчитать свою выгоду. «Коммерсанты охотно оспаривают и выигрывают, и у них все затраты на экспертизы, на переоценку получаются обоснованными. А физлицам… если налог немного превышает ожидаемое, то проще не лезть в суды, расходы не окупятся», – считает исполнительный директор РОО Сергей Заякин. На это эксперт из Башкирии заметил, что и у коммерсантов бывают «примечательные» суды: «Мой знакомый получил налог, начал оспаривать, он оспаривает сейчас оценку, по которой ему пришел налог за 2015 год. А в 2016 году была новая переоценка. С ней он согласен. А через два года свою переоценку сделает Государственное бюджетное учреждение!». Он не исключает, что когда кадастровой оценкой займется государство, то люди снова получат квитанции, которые заставят их удивиться. «У нас где-то в сознании должно быть заложено, что переоценка будет постоянно, и хорошо бы, чтоб сохранилась возможность ее оспаривать», – подчеркнула в ответ президент Российского общества оценщиков Светлана Табакова. Добавим, в регионах России (за исключением столиц) кадастровая переоценка недвижимости должна проходить не реже, чем раз в три года и не чаще, чем раз в пять лет.

Но переход на налог по кадастрам – это только первый момент, который затронет жителей региона. Второе важное изменение – это создание Государственных бюджетных учреждений, которые и займутся кадастрами. Как рассказала Светлана Табакова, раньше кадастровой оценкой занимались независимые оценщики, после чего государство задумалось, всегда ли правильно они делают расчеты и решило забрать эту функцию себе.

Теперь кадастровой оценкой займутся государственные бюджетные учреждения. Однако они почти нигде не созданы, да и в тех регионах, где уже появились, по факту работу не ведут. В Свердловской области, например, честно признались: создание ГБУ отложено, так как никто не понимает, как оно должно работать. ГБУ появились, например. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и некоторых регионах. «Создано около 11 ГБУ. Они в основном создаются на базе действующих БТИ. Но методология, как они должны работать, не утверждена, сведений в кадастровом реестре недостаточно, ожидается ряд изменений в законодательстве, в том числе по налогообложению и так далее. В общем, даже если завтра ГБУ создадут, то работать они начнут ближе к 2020 году. В Москве, например, нет понимания, что делать. И есть риск, что к 2020 году регионы кадастры пересчитают по новой схеме», – посетовал Степан Сарбашев.

По словам председателя правления Томского отделения Российского объединения оценщиков и завкафедрой оценки и управления собственностью НИ ТГУ Дмитрия Хлопцова, при создании ГБУ есть две важные проблемы. Во-первых, это подготовка кадров. Томский университет разработал специальные программы и предлагает губернаторам отправить к ним на переобучение. Мешает отсутствие финансирования. «Государство дало распоряжение о создании государственных бюджетных учреждений. Но государство ничего не сказало, что будет по деньгам. То есть деньги не выделены. Государство предполагало, что в ГБУ будет приглашать специалистов по оценке, причем даже без указания профиля – хоть по оценке грибов в захолустье. Необходимо решать проблему кадров», – прокомментировал Хлопцов. Другими словами, эксперты не скрывают своего опасения по уровню квалификации тех, кто в будущем займется кадастровой переоценкой.

Добавим, оценщики, судя по всему, не в восторге от того, что кадастровая оценка недвижимости перейдет в руки чиновников. Корреспондент NDNews.ru поинтересовалась у вице-президента РОО, верит ли он в то, что с такой трансформацией оценка станет более независимой, достоверной и честной. «Когда независимый оценщик предоставлял данные государству, и оно было несогласно, можно было обращаться в СРО, проводить экспертизу, как-то доказывать свою точку зрения. Теперь государство будет говорить: «…И не дай бог твои цифры будут ниже нужных!». Вот и все», – заключил Степан Сарбашев.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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