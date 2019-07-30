Свердловчан зовут оспаривать кадастровую оценку жилья: она влияет на налог (РАСЧЕТ)

Свердловская область переходит на расчет имущественного налога по кадастровой стоимости. Оценка недвижимости завершена, теперь областные власти напоминают: оспорить ее результаты можно до конца 2019 года.

Как сообщили в департаменте информполитики, чтобы оспорить кадастровую стоимость недвижимости, надо направить уведомление об ошибках через сайт Росреестра или записаться на прием. С начала следующего года оценка будет утверждена и отменить ее результаты можно будет только через суд. Узнать, во сколько оценили квартиру, можно на сайте Росреестра (в разделе «Деятельность» – «Кадастровая оценка» – «Фонд данных государственной кадастровой оценки»). Для этого необходимо знать кадастровый номер квартиры.

Новая система расчета налога будет действовать в области с 2020 года, то есть оплата по этим правилам начнется в 2021 году. Сейчас налог на имущество считается по инвентаризационной стоимости, с реальной стоимостью жилья она не соотносится, влияет в основном год постройки. К примеру, владельцы недвижимости в хрущевке в центре города платят в год налог в несколько сотен рублей, а за квартиру в таком же по площади панельном доме на окраине владельцы отдают 3-5 тысяч. Более того, те, чьи дома были построены после 2013 года, налог не платят вообще, так как инвентаризационную стоимость с тех пор никто не считал. «По предварительной оценке, тот же самый владелец небольшой хрущевки, который до реформы платил налог около 250 рублей, в 2021 году заплатит 275 рублей, в 2022 году – 300 рублей, в 2023 году – 325 рублей. Для многих же сумма налога, наоборот, снизится, причем – единовременно и почти на 30%. Так, собственник квартиры в доме постройки 80-х годов площадью около 30 кв. м вместо 1200 рублей в год будет платить около 800 рублей», – дали в ДИПе примерную оценку. Ранее эксперты на основании опыта других регионов для РИА «Новый День» поясняли примерно так же: серьезнее всего налог вырастет для владельцев старых домов в центре города.

Добавим, уже сейчас можно посчитать, сколько вы будете платить по новой схеме. По закону, 20 квадратных метров в квартире «льготные», для комнаты льгота – 10 квадратов. Налоговая база рассчитывается как кадастровая стоимость жилья, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей площади этой квартиры (10 для комнаты). Далее налоговую базу надо умножить на ставку. По умолчанию она составляет 0,1 %. Но – муниципалитеты имеют право ее увеличить до 0,3%. Екатеринбургская гордума с этим показателем еще не определилась.

К примеру, владелец квартиры 1988 года постройки во второй ценовой зоне сейчас платит около 4,5 тысяч рублей. Квартиру оценили в 3,2 млн рублей – за такую цену в данном районе можно найти пару десятков вариантов на продажу, то есть оценка реальна. Если Екатеринбург примет установленную почти везде ставку в 0,1%, то для владельца налог упадет – составит менее 2 тысяч рублей. Если депутаты загнут максимальную ставку – 0,3 % – налог составит почти 5,5 тысяч рублей.

Ранее начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Свердловской области Павел Ваняшин пояснял, что в любом случае за один год сумма не может вырасти более чем на 20%.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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