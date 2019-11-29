Осталось три дня, чтобы «спать спокойно». Как рассчитать имущественный налог по новой системе (КАЛЬКУЛЯТОР)

На уплату налогов у россиян осталось три дня – рассчитаться с ФНС необходимо до 2 декабря. 2019 год станет последним, когда имущественные налоги считают по инвентаризационной стоимости. Начиная с 2020-го его будут определять по кадастровой стоимости, она более приближена к рыночной. Квитанции по новой системе придут в 2021 году, но узнать, вырастет ли обязательный платеж на недвижимость, можно уже сейчас – с помощью калькулятора РИА «Новый День».

По федеральному закону для расчета налога по кадастровой стоимости существуют льготы. Стопроцентную (то есть полностью будут освобождены от налога, но только на одну квартиру или дом) получат пенсионеры, инвалиды I и II групп, участники ВОВ, ликвидаторы катастрофы на Чернобыльской АЭС и «Маяке» и другие. Кроме того, существуют налоговые вычеты. Они определены для каждого типа объекта недвижимости, например, владельца квартиры освобождают от уплаты налога за 20 квадратных метров жилья, владельцам домов сделали «скидку» на 50 квадратов. У многодетных семей к этому добавляются вычеты в зависимости от количества детей.

Наш калькулятор разработан для жителей Екатеринбурга. Имущественный налог для физлиц устанавливают муниципалитеты, в столице Свердловской области удалось отстоять минимальную ставку в 0,1%. Она действует для всех видов жилья, которые оценили менее чем в 300 млн рублей.

Чтобы посчитать налог, необходимо знать кадастровую стоимость квадратного метра жилья, его площадь и вбить это в калькулятор.

Даем пошаговую инструкцию.

1. Зайти на сайт Росреестра и выбрать вкладку «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online». В первую строку вписать кадастровый номер – его можно посмотреть на сайте ФНС в своем личном кабинете, когда, например, будете оплачивать налоги в этом году. Росреестр, кроме того, дает возможность искать по адресу, этим тоже можно воспользоваться (правда, сайт не идеален, при таком способе часто сбоит).

2. Выбрать пункт «сформировать запрос», подождать, пока задумчивый Росреестр среагирует, и скопировать два показателя: кадастровая стоимость и площадь. На их основе наш калькулятор рассчитает ваш будущий налог.

3. Важное замечание. Росреестр не смог определиться с тем, что показывает графа «Кадастровая стоимость» – в ряде случаев там дана общая стоимость объекта, в других же – стоимость квадратного метра. Если у вас вышла сумма в десятки тысяч или чуть больше (для квартир), то вероятно, это квадратный метр. Вам остается просто вписать его в калькулятор. Если сумма – несколько миллионов (а собственность не в «Тихвине»), речь идет об общей стоимости. Тогда предварительно цифру надо разделить на количество квадратных метров и полученное забивать в калькулятор. Аналогично для домов – если сумма похожа на рыночную, то нужно делить на метраж.

Налоговый калькулятор Тип жилья: Квартира Комната Доля в квартире Жилой дом Часть жилого дома Площадь жилья 0.0 м2 Зарегистрировано детей 0 Кадастровая стоимость 1 м2 0.00 руб. Рассчитать платеж

Мы проверили, как изменятся платежи для нескольких квартир. Владельцев жилья пугали, что платить придется больше, и, скорее всего, во многих случаях это будет так. Особенно рост ощутят те, у кого в собственности жилье в домах советских времен в центре города. А владельцам квартир в домах, построенных после 2013 года, налог придет вообще впервые – по инвентаризационной стоимости они не платили, потому что эти объекты никто не оценивал. Однако нередкими будут случаи, когда налог упадет.

Несколько примеров. Собственнику квартиры в центре города в доме 70-х годов постройки вместо 1 213 рублей придется заплатить 2 576 рублей, то есть в этом случае налог вырастет более чем в два раза. За другую квартиру, которая тоже находится в центре, сейчас платят 748 рублей, новый налог составит 1 452 рубля. Еще одна квартира, которую мы проверили, находится в микрорайоне Парковом, сейчас владелец отдает ФНС 1 181 рубль, а через два года получит квитанцию на 2 318 рублей. Для этих трех вариантов платеж вырастет примерно в два раза. Но бывают случаи, когда переход на кадастровое исчисление станет выгодным. Так, в этом году владелец квартиры на ЖБИ в доме, построенном в конце 80-х, платит 4 301 руб. После перехода на расчет по кадастру налог составит 2 067 руб.

Добавим, если вам кажется, что кадастровые инженеры насчитали вам сумму, которая никак не похожа на рыночную, стоимость можно оспорить. Это нужно сделать до конца года, обратившись в Росреестр, направить уведомление об ошибках через сайт Росреестра или записаться на прием. С начала следующего года оценка будет утверждена, и отменить ее результаты можно будет только через суд.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 29.11.19

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