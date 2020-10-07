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Среда, 7 октября 2020, 11:40 мск

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В ФНС оценили, как изменится налог на квартиры после перехода на кадастровую стоимость

По данным Федеральной налоговой службы, жители Свердловской области со следующего года будут платить за жилье меньше, чем в 2020-м. Как рассказала сегодня на пресс-конференции заместитель руководителя регионального УФНС России Лидия Исаева, по предварительным подсчетам, с переходом на кадастровое исчисление налога сумма уменьшится.

Но в первую очередь это касается отдаленных территорий, небольших городов. Крупным муниципалитетам снижение не грозит. Екатеринбург в целом станет платить по налогу на имущество больше, но это произойдет из-за того, что налоги начнут платить владельцы квартир в новостройках. Сейчас те, у кого жилье построено после 2013 года, имущественный налог вообще не платят.

Как сообщал «Новый День», со следующего года в Свердловской области изменяется начисление налога на имущество: его рассчитают по кадастровой стоимости, приближенной к рыночной, – в этом году расчет идет еще по инвентаризационной стоимости. «Новый День» ранее рассказывал, как узнать сумму будущих выплат.

Отметим, владельцы квартир, у которых налог по кадастру в два раза меньше того, что начислялся все эти годы, могут вернуть разницу. Как это сделать – читайте в нашем материале. К слову, жители Екатеринбурга охотно воспользовались таким правом, вернув себе 97 млн рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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