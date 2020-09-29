Налоговая рассылает «письма счастья» владельцам квартир. Как вернуть деньги за прошлые годы (КАЛЬКУЛЯТОР)

ФНС начала рассылку уведомлений о размере имущественных налогов. У россиян есть еще 65 дней, чтобы заплатить, конечный срок в этом году – 3 декабря. Это последний год, когда владельцы квартир будут оплачивать налог, рассчитанный исходя из инвентаризационной стоимости жилья, уже в следующем году в квитанциях будут начисления по кадастровой стоимости.

Годом ранее, когда переход на новую систему исчисления налога в Свердловской области только обсуждался, многие жители переживали, что платить придется больше. Как выяснилось, это не всегда так. Те, у кого налог по кадастровой стоимости оказался в два раза ниже того, что они платят сейчас, могут написать заявление на возврат средств. По данным Счетной палаты, только за I квартал этого года жители Екатеринбурга вернули себе 97 миллионов рублей. Возврат можно оформить и в этом году. «Новый День» напоминает, как это сделать.

Вернуть налог можно за три предыдущих года, то есть если подать заявление в 2020 году, то возврат будет за 2019-2017 годы. Налоговая не будет делать доначисления, если вдруг окажется, что будущий налог по кадастру больше, чем в эти годы, так что заявление можно отправить смело. Но возврат будет только в том случае, если платеж, рассчитанный по инвентаризационной стоимости, более чем в два раза превышает размер налога, рассчитанный исходя из кадастровой стоимости. Узнать кадастровую стоимость недвижимости можно на сайте Росреестра или на сайте ФНС в разделе «Имущество», далее «Квартира». Подсчитать кадастровую стоимость жилья с учетом всех вычетов и льгот поможет калькулятор «Нового Дня» (инструкция здесь).

Налоговый калькулятор Тип жилья: Квартира Комната Доля в квартире Жилой дом Часть жилого дома Площадь жилья 0.0 м2 Зарегистрировано детей 0 Кадастровая стоимость 1 м2 0.00 руб. Рассчитать платеж

Чтобы вернуть переплату, необходимо написать заявление. Для этого надо зайти на сайт ФНС в личный кабинет (не на «Госуслуги»), выбрать раздел «Жизненные ситуации», далее «Прочие ситуации», там выбрать пункт «Нет подходящей жизненной ситуации». Далее останется заполнить обращение в свободной форме. Можно указать следующий текст: «В соответствии с постановлением Конституционного суда РФ № 10-П от 15.02.2019 г. прошу пересчитать налог на имущество физлиц по объекту налогообложения г. Екатеринбург, ул. * д. *, кв. *». Письмо рассмотрят за 30 дней, затем деньги можно будет или направить на оплату налогов, или вывести на банковскую карту через кнопку «Распорядиться переплатой».

По опыту других регионов, налог на имущество по кадастровой стоимости может стать выгоднее, чем по инвентаризационной для владельцев недорогих квартир за пределами центра города. Собственники квартир в центре, особенно тех, что были построены в советское время, скорее всего, начнут платить больше – сейчас налог для них составляет около 200-300 рублей. Но резко начисления не взлетят – максимум повышать сумму платежа можно на 20%.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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