Екатеринбург потерял половину доходов от налога на имущество физлиц из-за кадастровой оценки

Бюджет Екатеринбурга за первую половину 2020 года потерял более 97 миллионов рублей из-за перерасчета налогов на имущество физлиц. Поступление снизилось на 50,8%.

«Согласно представленным департаментом финансов пояснениям, столь существенное снижение поступлений связано с увеличением сумм возвратов на основании обращений налогоплательщиков о перерасчете налога за предыдущие налоговые периоды исходя из кадастровой стоимости», – сообщается в заключении Счетной палаты на отчет об исполнении бюджета Екатеринбурга за I полугодие 2020 года. Документ будет рассматриваться на заседании комиссии в Екатеринбургской гордуме завтра, 24 сентября.

Снизились доходы бюджета города и из-за провисания других налоговых поступлений, в числе которых – падение налога на доходы физлиц на 4,2%, это 172 млн. Другие причины связаны с коронавирусными мерами поддержки. В пандемию для пострадавших отраслей перенесли срок уплаты ЕНВД и снизили ставку по УСН – бюджет потерял по 124 млн (падение почти на 22 %) и 207 млн (падение на 12,4 %) соответственно. Из-за переноса срока уплаты земельного налога поступления упали на 184 млн рублей (11,2 %).

Добавим, с 2021 года налог на имущество физлиц в Свердловской области будет рассчитываться исходя из его кадастровой оценки. В ЕГД вопрос о налоговых ставках обсуждался очень бурно, в итоге для города будет действовать минимальная ставка – 0,1%. Однако собственники имущества могут подать заявление на пересчет налога за предыдущие годы, если платеж, рассчитанный по инвентаризационной стоимости, более чем в два раза превышает размер налога, исходя из кадастровой стоимости. По всей видимости, екатеринбуржцы не забыли этим воспользоваться.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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