В мэрии оценили, насколько упадут доходы горожан в 2020 году

В администрации Екатеринбурга готовят корректировки к бюджету на 2020 год. Аналитики прогнозируют, что доходы горожан упадут, поступления от НДФЛ в новой версии бюджета снизятся более чем на 10 %. Об этом сегодня журналистам рассказала заместитель мэра по вопросам экономики и финансов Марина Андрусь.

«По этому источнику у нас запланированы потери порядка 970 миллионов, получим около 8 млрд рублей, ожидали получить чуть более 9 млрд рублей. Это серьезные потери», – сообщила Андрусь. Она также отметила, что город готовится к тому, что часть предпринимателей закроют свой бизнес. Городской бюджет, кроме того, потеряет и на отсрочках по уплате налогов.

«Естественно, на снижении доходов сказался карантин, когда у нас граждане не получали все доходы. Там, где предусмотрены отсрочки и рассрочки [по уплате налогов], мы их не получим единовременно, мы будем их получать в течение двух лет. И не все организации просто захотят дожить в этом юрлице и доплатить. Ожидается, что часть будет безвозвратно потеряна, мы не говорим, что ожидается массовая ликвидация, но мы все должны быть готовы к тому, что какую-то часть этих средств мы не получим. Какую – неизвестно», – прокомментировала Андрусь.

Как ранее писал «Новый День», по итогам первого полугодия поступления от НФДЛ в городской бюджет снизились на 4,2%, это 172 млн. Более 500 млн за полгода не были зачислены в бюджет из-за коронавирусных мер поддержки. В пандемию для пострадавших отраслей перенесли срок уплаты ЕНВД и снизили ставку по УСН – бюджет потерял по 124 млн (падение почти на 22 %) и 207 млн (падение на 12,4 %) соответственно. Из-за переноса срока уплаты земельного налога поступления упали на 184 млн рублей (11,2 %). Еще порядка 97 млн рублей не поступило по причинам, не связанным с пандемией. Граждане массово требуют пересчитать налоги на имущество физлиц, которые они платили в предыдущие годы.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 24.09.20

Коронашейминг: почему люди боятся рассказывать о том, что переболели Covid-19. / Пьяный дебошир на рейсе из Симферополя обещал зарезать пассажиров (ВИДЕО). / Тагильчанину предъявлено обвинение в педофилии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»