В Екатеринбурге останется минимальная ставка по налогу для физлиц. Администрация отказалась от новых обсуждений

В повестку заседания бюджетной комиссии Екатеринбурга в выходные был внесен вопрос о ставках налога на имущество физлиц. Однако к середине дня понедельника от обсуждения вопроса было решено отказаться, горожане будут платить налог по минимальной ставке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», планировалось, что в четверг, 14 ноября, на заседание профильной комиссии гордумы представлять доклад по налоговым ставкам придет финансовый вице-мэр Марина Андрусь в компании председателя Счетной палаты города Андрея Парунина и директора ГБУ СО «Центр государственной кадастровой оценки» Евгения Голубкова. Но этого не случится.

«Мы посоветовались с депутатами, обсудили также с администрацией и предложили оставить все как есть. Нам только что поступило письмо, что администрация согласилась этот вопрос больше не поднимать. В 2021 году все горожане будут платить по минимальной ставке 0,1%", – прокомментировал корреспонденту РИА «Новый День» спикер гордумы Вячеслав Володин. Он также добавил, что и через год у мэрии не будет возможности инициировать повышение ставок. «По закону, их можно только понижать», – отметил депутат.

В мэрии рассказали, что передумать их заставил губернатор. «Вопрос о новых ставках по налогу на имущество физических лиц не будет вынесен администрацией города на думу связи с принятым после консультаций с губернатором Свердловской области решением не менять действующие ставки», – прокомментировали в пресс-службе.

С 2021 года налог на имущество физлиц будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости, первые такие квитанции люди получат в 2022 году. Администрация Екатеринбурга предложила ввести дифференцированные ставки, от 0,1% до 0,3% в зависимости от типа имущества и его стоимости. Но гордума предложение зарубила. Тогда в мэрии разработали новое предложение, частично учитывая пожелания депутатов. Его так и не удалось представить на профильной комиссии. Решение по ставкам в итоге не принято, а по закону это означает, что для всех физлиц сохранится минимальная ставка в 0,1%.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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