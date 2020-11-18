Администрация Екатеринбурга предложила повысить налог на жилье

Администрация Екатеринбурга хочет повысить ставку налога на недвижимость – речь идет о квартирах, кадастровая стоимость которых превышает 7 млн рублей. В мэрии предлагают рассчитывать налог для такого жилья исходя из ставки в 0,2 %. Для владельцев более дешевых квартир, а также комнат администрация предлагает сохранить действующую минимальную ставку в 0,1 %. Предложение направлено в гордуму. Если документ будет принят, то дифференциация заработает с 1 января 2021 года, квитанции с новыми начислениями придут в конце 2022 года.

Год назад администрация города уже пыталась ввести прогрессивную шкалу, однако депутаты отстояли минимальную ставку для всех категорий жилья (кроме того, что стоит более 300 млн – оно облагается по более высокой ставке по федеральному закону). Первоначально мэрия высокую ставку предложила для квартир стоимостью более 6 млн. рублей. Предложение в ЕГД зарубили, депутаты высказались резко против, аргументировав такое решение тем, что в Екатеринбурге купить квартиру менее чем за 6 миллионов проблематично, да и многие квартиры на вторичке стоят столько же, а мэрия почему-то включила их фактически в элитное жилье, за которое придется платить по максимуму. Затем мэрия предложить элитным считать жилье стоимостью от 7 млн. Споры о налоговых ставках обернулись скандалом, мэрию вызвали на совещание к губернатору, после чего вопрос был закрыт.

Напомним, уже со следующего года екатеринбуржцы будут получать «письма счастья» с новыми расценками: налоги за квартиры пересчитают по кадастровой стоимости. Она выше, чем инвентаризационная, по которой считают сейчас, однако есть нюансы, благодаря которым итоговый платеж может быть даже ниже. Проверить это можно с помощью нашего калькулятора.

Налоговый калькулятор Тип жилья: Квартира Комната Доля в квартире Жилой дом Часть жилого дома Площадь жилья 0.0 м2 Зарегистрировано детей 0 Кадастровая стоимость 1 м2 0.00 руб. Рассчитать платеж

К слову, если будущий платеж значительно ниже, чем сейчас, разницу можно вернуть. «Новый День» рассказывал, как.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 18.11.20

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