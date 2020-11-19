Комиссия по бюджету одобрила повышение налога на квартиры в Екатеринбурге

Комиссия по бюджету и экономической политике гордумы Екатеринбурга одобрила повышение ставки налога на имущество физлиц. Речь идет о недвижимости стоимостью по кадастру более 7 миллионов. За такое жилье платить придется исходя из ставки в 0,2 %, налог на более дешевые квартиры и комнаты составит 0,1 % – это минимально возможный уровень. Сейчас для всех установлена ставка в 0,1 %, кроме случаев, когда стоимость недвижимости превышает 300 млн, ее владельцы платят 2 % – чаще всего в этом случае речь идет о недвижимости физлиц, которая используется для предпринимательской деятельности.

Обсуждение налога сегодня было бурным.

Новые ставки предложила администрация города. В Екатеринбурге кадастровая стоимость 97 % жилья ниже 7 млн рублей, об этом заявила замглавы Екатеринбургу по стратегическому планированию Марина Андрусь. Она также отметила, что в Москве минимальная ставка установлена для квартир стоимостью до 10 млн, в Санкт-Петербурге – до 7 млн, в Казани для всех ставка 0,2 %, в Уфе градация такая: до 4 млн – 0,1 %, от 4 до 7 млн – 0,65 %, а свыше – 0,198 %.

Во время обсуждения депутат Виктор Сомиков поинтересовался, почему мэрия просит проголосовать за все пункты сразу, а не по отдельности, по его мнению, несправедливо обязывать предпринимателей платить по 2 % за недвижимость, которая и без того получилась дорогостоящей после кадастровой оценки. Депутат Владимир Крицкий поинтересовался: почему мэрия не предоставляет никакое финансово-экономическое обоснование? Андрусь напомнила, что аналогичное предложение рассматривали в 2019 году, на что Крицкий разумно заметил, что «год назад вообще другая жизнь была». Представители администрации сегодня показать какие-то расчеты, исходя из которых они решили повысить ставку, не смогли. Роман Ступников выступил за дифференциацию, по мнению коммуниста, те, кто имеет более дорогую недвижимость, должны платить больше. Но, по его мнению, градация должна быть более плавной, повышать стоит через каждые 500 тысяч на десятую долю, чтобы не было ситуации, когда две квартиры по кадастровой оценке отличаются на рубль, а налог – в два раза. Александр Колесников напомнил, как в прошлом году бились, чтобы элитным жилье считалось стоимостью не от шести миллионов, а от семи, и указал Ступникову, что 7 млн на самом деле дорогое, элитное жилье. «Я сомневаюсь, Рома, что житель «Тихвина» будет страдать, что ты платишь меньше. 97 % жителей, за которых мы бьемся, они остаются в прежней шкале налогообложения», – заявил Колесников. Крицкий напомнил, что льготная ипотека распространяется на квартиры до 6 млн рублей, и спросил, как можно считать элитным жилье за 7 млн, – Андрусь на это ответила, что рыночная стоимость и кадастровая – не одно и то же.

В итоге народные избранники решили проголосовать за каждый пункт по отдельности и еще немного поругались в процессе. Тем не менее по проекту решения в целом за исключением одного воздержавшегося все проголосовали за.

Как уже сообщалось, со следующего года уральцы будут платить налоги по новой схеме, налог будет взиматься не по инвентаризационной, а по кадастровой стоимости, она более приближена к рыночной. Муниципалитеты имеют право самостоятельно выбрать коэффициент, администрация города в прошлом году пыталась провести дифференцированную ставку, предлагали такую градацию квартир: стоимостью до 3 млн, от 3 до 6 и более 6 млн. Депутаты выступили против, потом мэрия заявила, что предложит элитным считать жилье с кадастровой стоимостью более 7 млн, это снова вызвало споры. В итоге ставку не утвердили вовсе, а в таком случае она считается минимальной, то есть 0,1 % для всех. Платежки с таким расчетом придут в 2021 году, а если на общем заседании гордумы депутаты с мнением коллег из бюджетной комиссии согласятся, то в 2022 году. Если с этим вопросом не разберутся до 1 декабря, то ставка по умолчанию останется минимальной и равной для всех (кроме квартир стоимостью более 300 млн).

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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