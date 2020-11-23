В администрации Екатеринбурга отказались повышать налог на «элитное» жилье

Администрация Екатеринбурга изменила свои планы по повышению налога на недвижимость кадастровой стоимостью более 7 млн рублей. Как рассказал «Новому Дню» спикер Екатеринбургской городской думы Игорь Володин, только что он подписал новый проект постановления, в котором предлагается оставить ставку на уровне 0,1 % – именно такая действует и сейчас.

Как пояснил Володин, на прошлой неделе инициатива мэрии по повышению налога обсуждалась фракцией «Единая Россия» – партийцы не захотели повышать ставку, и мэрия тоже передумала. То есть фактически депутаты должны будут рассмотреть проект, в котором предусмотрено все то же, что и сейчас. И этого пункта в повестке пока нет (проект решения на сайте думы тоже не опубликован). Зато в повестке значится проект решения с цифрами, которые по предложению мэрии ранее одобрила комиссия по городскому хозяйству.

Напомним, речь шла о повышении ставки налога на имущество кадастровой стоимостью более 7 млн рублей до 0,2% вместо действующей сейчас минимальной 0,1%. С предложением о повышении вышла администрация города. Год назад мэрия предлагала дифференцировать имущество горожан для налоговой иным образом: до 3 млн, от 3 до 6 и более 6 млн, затем было предложение сделать разбивку до 4 млн, от 4 до 7 и выше 7 млн, и на каждом шаге поднимать ставку. Но депутаты отклонили эти варианты. Разобраться с налоговыми ставками депутаты и мэрия должны до 1 декабря, иначе автоматически сохранится действующая схема.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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