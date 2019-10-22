Депутаты отказались принимать новый налог на имущество. Екатеринбуржцам оставят минимальную ставку

Депутаты ЕГД сегодня должны были принять ставки налога на недвижимость исходя из кадастровой оценки – она считается приближенной к рыночной стоимости. Но предложение мэрии по дифференцированной ставке народных избранников не устроило. Теперь этот вопрос должны рассмотреть на следующем заседании, но если народные избранники решение так и не примут, то горожане будут платить по минимальной ставке. Администрация рассчитала, что в этом случае бюджет потеряет 200 миллионов – депутаты предложили поискать их в бордюрах.

Вице-мэр Екатеринбурга по вопросам финансов и экономики Марина Андрусь выступила с предложением мэрии: для квартир с кадастровой стоимостью до 3 миллионов установить ставку в 0,1%; при стоимости 3-4 миллиона – 0,2%; при стоимости 4-6 миллионов – 0,25%; для квартир с кадастровой стоимостью более 6 миллионов рублей – 0,3%.

Для комнат предлагается иная градация: при стоимости до миллиона их владельцы заплатят 0,1%; 1-2 миллиона – 0,15%; далее ставка 0,3%. Для домов три варианта ставок: 0,15%; 0,2% и 0,3 процента.

Когда это предложение обсуждалось на информационном часе, депутаты высказались резко против, аргументировав такое решение тем, что в Екатеринбурге купить квартиру менее чем за 6 миллионов проблематично, да и многие квартиры на вторичке стоят столько же, а мэрия почему-то включила их фактически в элитное жилье, за которое придется платить по максимуму.

Андрусь сегодня зачитала официальные данные по кадастровой оценке жилья. Так, в категорию квартир с кадастровой стоимостью до 3 млн рублей попадает 41,6% от всех квартир, до 4 млн рублей – 32,9%. Всего квартир, оцененных до 6 млн, – 95,2%, а свыше 6 миллионов – 4,8%.

Половина комнат в городе, согласно оценке, стоят до миллиона рублей, до полутора миллионов – 88,4%. Жилых домов стоимостью до 3 миллионов в городе оказалось 78,8% – напомним, депутат-строитель Крицкий на заседании комитета говорил, что домики с такой стоимостью «столетние развалюхи или домики дядюшки Тыквы».

«Мы не должны сильно снизить доход в бюджет города, потому что налог на имущество физических лиц является местным налогом и на 100 процентов зачисляется в бюджет города», – пояснила Андрусь.

«Почему от 6 млн вдруг стало элитным жильем? Я ответ на этот вопрос так и не получил. Почему 6? Возьмите Красноярск – до 10 млн 0,2, свыше 10 млн – 0,3», – возмутился депутат Александр Колесников. После чего он и вице-мэр обменялись примерами. Андрусь рассказала про квартиру стоимостью более 7 миллионов рублей и площадью более 100 кв. метров, владельцы которой сейчас по налогу исходя из инвентаризационной стоимости платят 17 тысяч 189 рублей. Если рассчитывать исходя из кадастровой оценки, то после вычета 20 квадратных метров квартира стоит около 5 миллионов, а счет придет на 16 тысяч. Колесников нашел свой пример: квартира в доме 1978 года постройки, ее оценили в 6 млн 100 тысяч. «Вы почему ее к квартире в «Тихвине» приравниваете?», – задал логичный вопрос депутат. Андрусь в ответ поинтересовалась, где Колесников узнал кадастровую стоимость квартиры и, получив ответ, что на сайте Росреестра, ответила: «Скорее всего, это неправильно».

После депутат поинтересовался, сколько бюджет потеряет, если ввести единую ставку 0,1%, и сколько бюджет получит от вновь вводимого жилья. На первый вопрос Андрусь ответила сразу же: только на квартирах бюджет потеряет 200 млн. С вопросом по допдоходам по вводимому жилью вышла заминка: Андрусь старательно уклонялась от ответа, комментируя не тот вопрос, который был задан, но депутат продолжал настаивать. Наконец выяснилось, что около 120 миллионов дополнительно бюджет получит от квартир, которые были построены после 2013 года, – сейчас за них налог вовсе не платят. Еще 70 млн – это то, что заплатят за только что построенное жилье.

Депутат Андрей Пирожков поинтересовался, почему федеральный законодатель предлагает для комнат ставку 0,1%, а мэрия Екатеринбурга – 0,15%? По его мнению, в комнатах живут в основном социально незащищенные граждане, для которых лучше сделать минимальную ставку.

Депутат Виктор Сомиков предложил сэкономить 200 млн рублей не на горожанах, а на перекладке бордюров. «Меня насторожили попытки разжечь классовую ненависть. У нас при стоимости 6 млн квартиры и дома очень-очень многие попадают в богатые. Хочу обратить внимание, что стройматериалы производятся здесь, в регионе, делаются руками наших людей. Человек, который строит дом, он оставляет эти деньги, и он уже заплатил один раз нашему региону. В сегодняшних экологических условиях говорить о развитой промышленности я бы не стал: город живет за счет стройки и за счет торговли. Я уже спрашивал в администрации, но ответа так и не получил: а что будет, если сделаем градацию: до 15 млн и после? До 15 – 0,1%, а после 0,15%. Согласен с коллегами, что 200 миллионов – не такие большие деньги для нашего города. Давайте определимся. Мы все-таки бедные или богатые? Если мы бедные, может, нам не вбухивать деньги, меняя одни гранитные бордюры на другие гранитные бордюры?» – высказался Сомиков. Он предложил просчитать его вариант с градацией до 15 млн по кадастровой стоимости и затем вернуться к рассмотрению вопроса в ноябре.

Константин Киселев развил эту тему: «Реальные доходы снижаются, покупательная способность снижается. Мы же предлагаем для самой активной части населения, которая участвует в торговом обороте активно, – взять и повысить налог. 200 миллионов – это четыре десятых от нашего бюджета. Даже если от своих доходов считать – это 0,1. Три объекта без гранита – и мы имеем эти самые 200 миллионов». Он предложил установить единую ставку в 0,1%.

Александр Колесников выразил свое согласие с Киселевым – впервые – и призвал представителей всех партий не голосовать за такие расчеты администрации. Против выступил Владимир Крицкий. Он напомнил, что по закону принять решение гордума должна до 15 ноября, но к вопросу можно будет вернуться в следующем году и пересмотреть ставки.

Роман Ступников предложил вообще ничего не принимать, даже ставку в 0,1%, – чтобы «показать вышестоящей власти, что недовольны не только жители, но и дума».

Колесников дополнительно попросил к следующему заседанию сделать расчеты для варианта, когда владельцы первички вообще не платили бы налог.

В итоге вопрос был поставлен на голосование – большинство депутатов принимать ставки в том виде, как предложила мэрия, отказались.

Теперь администрация города должна снова внести проект сначала на рассмотрение профильной комиссии, затем в думу, но высока вероятность, что до 15 ноября это сделать не получится. Если решение принято не будет, по всем объектам физлица будут платить налог исходя из ставки в 0,1%.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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