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Среда, 30 октября 2019, 11:51 мск

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Администрация Екатеринбурга соберет депутатов на внеочередное заседание, чтобы успеть с кадастровым налогом

В ближайшую пятницу, 1 ноября, в ЕГД пройдет внеочередное заседание комиссии по бюджету. Депутатов собирает мэрия, чтобы представить новый проект решения о ставках налога на недвижимость исходя из кадастровой оценки. С докладом выступит заместитель главы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Марина Андрусь. Если комиссия предложение одобрит, то, вероятно, дума будет принимать решение на пленарном заседании 5 ноября.

Напомним, депутаты ЕГД зарубили предложение мэрии ввести дифференцированные ставки в зависимости от кадастровой оценки жилья. Народные избранники возмутились предложенной градацией, по которой минимальная ставка в 0,1% предлагалась для квартир стоимостью до 3 миллионов рублей, а максимальная – 0,3 % – для квартир дороже 6 миллионов. Были также возражения по расчетам для комнат и для жилых домов. Такой проект вызвал возмущение еще на информационном часе, но профильная комиссия его одобрила.

Добавим, если и на этот раз депутаты не примут проект решения, у администрации будет еще неделя, чтобы успеть снова провести предложения через комиссию и представить к общему заседанию. Успеть принять решение необходимо до 15 ноября, в противном случае в Екатеринбурге ставки по недвижимости для физлиц будут на уровне 0,1%.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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