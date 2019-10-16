Мэрия предложила ставки налога на квартиры: чем дороже по кадастру, тем выше

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский направил в городскую думу предложения по ставкам на налог на имущество физических лиц. В зависимости от самих дома, квартиры или комнаты ставка будет разной – от 0,1% до 0,3% от кадастровой стоимости.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из документа следует, что самая низкая налоговая ставка – 0,1% – будет применяться к квартирам с кадастровой стоимостью меньше 3 млн рублей, комнатам с кадастровой стоимостью меньше 1 млн рублей, гаражам, хозяйственным постройкам площадью не более 50 кв. м. Ставку в 0,15% предложено установить для частных домов стоимостью не более 3 млн рублей и комнат от 1 млн до 1,5 млн рублей. Ставку в 0,2% хотят установить для частных домов стоимостью от 3 до 6 млн рублей, квартир (от 3 до 4 млн рублей), комнат (от 1,5 млн до 2,5 млн рублей). 0,25% от кадастровой стоимости недвижимости будут платить владельцы квартир от 4 до 6 млн рублей. Максимальную ставку – 0,3% – предлагается установить для домов и квартир кадастровой стоимостью от 6 до 300 млн рублей, комнат от 2,5 млн до 300 млн рублей, а также для объектов незавершенного строительства, если планируется построить хоть один частный жилой дом.

Поскольку в планы заседаний профильной комиссии вопрос еще не включен, скорее всего, на ближайшем заседании думы 22 октября его рассматривать не будут.

Напомним, «Новый День» уже публиковал формулу, по которой можно посчитать, сколько вы будете платить по новой схеме. По закону, 20 квадратных метров в квартире «льготные», для комнаты льгота – 10 квадратов. Налоговая база рассчитывается как кадастровая стоимость жилья, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей площади этой квартиры (10 для комнаты). Далее налоговую базу надо умножить на ставку. Новая система расчета налога будет действовать в области с 2020 года, то есть платить по этим правилам свердловчане начнут в 2021 году. Ранее эксперты на основании опыта других регионов для РИА «Новый День» поясняли, что серьезнее всего налог вырастет для владельцев старых домов и квартир в центре Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.10.19

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