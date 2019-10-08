Депутаты ЕГД испугались налога на жилье, который им предложили «кадастровые» эксперты

Вице-мэр Екатеринбурга по вопросам финансов и экономики Марина Андрусь сегодня представила депутатам гордумы предложения по ставкам, по которым скоро владельцы жилой недвижимости будут платить налоги. В мэрии посмотрели на опыт других городов и решили вводить дифференцированную ставку: чем выше кадастровая стоимость, тем больше ставка. Предложение возмутило депутата Колесникова, квартира которого попала в категорию самых дорогих.

Марина Андрусь во время информационного часа напомнила депутатам, что в России завершается переход на исчисление налоговой базы по кадастровой стоимости, Свердловская область одной из последних делает такой переход. Жилую недвижимость в регионе уже подсчитали. Новая система расчета налога будет действовать в области с 2020 года, то есть платить по этим правилам горожане начнут в 2021 году. В законе прописаны существенные вычеты: для квартир не учитываются 20 кв. метров, для комнат – 10 кв. м, для жилых домов – 50 кв. м. Из-за этого, по словам вице-мэра, в некоторых муниципалитетах вообще теряется налоговая база, если площадь квартиры небольшая. Плюс дополнительные льготы прописаны для многодетных семей, то есть тех, где более трех детей: минус 5 метров за каждого ребенка для квартиры, минус 7 метров для жилого дома.

Теперь депутаты гордумы должны выбрать налоговую ставку – от 0,1 до 0,3% кадастровой стоимости жилья.

«Анализ городов с численностью населения более миллиона показал: нет единого подхода при установлении ставки. Установление минимальной ставки в 0,1 применяют Новосибирск и Челябинск, но надо сказать, что Челябинск имеет дотационный бюджет, устанавливая такую ставку, они не рассчитывают на наполнение бюджета. Есть примеры установления максимальной ставки в 0,3 – это Казань, Омск и Самара. Дифференцированную ставку для разных объектов недвижимости ввели Пермь, Москва и Санкт-Петербург», – рассказала Марина Андрусь. Она отметила, что ставка в 0,1% является наиболее социально ориентированной, но при ней много теряет бюджет. Ставка 0,3% хорошо пополнит бюджет, но ударит по кошелькам. Поэтому эксперты мэрии предложили ввести дифференцированную ставку в зависимости от типа недвижимости и его кадастровой стоимости.

Андрусь предложила следующий вариант: для квартир с кадастровой стоимостью до трех миллионов – 0,1%; при стоимости 3-4 миллиона – 0,2%, при стоимости 4-6 миллионов – 0,25%, для квартир с кадастровой стоимостью более 6 миллионов рублей – 0,3%.

Для комнат предлагается иная градация: при стоимости до миллиона – 0,1, комнаты кадастровой стоимостью 1-2 миллиона – 0,15 , далее ставка 0,3. Для домов три варианта ставок: 0,15; 0,2; 0,3 процента.

Для объектов незавершенного строительства, если строится жилой дом и для гаражей предполагается максимальная ставка в 0,3. Для хозстроений и строений для дачного хозяйства – напротив, минимальная, в 0,1 процента.

Такая дифференциация возмутила депутатов. Александр Колесников рассказал, что его квартиру в доме 1978 года постройки оценили более чем в 6 миллионов. Жилье попадает в самую дорогую по налогу категорию. «Что за специалисты у вас там ходят? Кто вам определяет эти градации?» – возмутился народный избранник. Его поддержал Алексей Холодарев, который назвал жилье до 7 миллионов рублей «панельным, дешевым, некомфортным». Рассматриваемыми ставками оказался недоволен Виктор Сомиков, он предложил ввести только два варианта: 0,1% и 0,15%. И вводить их не сейчас, а в следующем году. Андрусь объяснила, что дальше затягивать нельзя – по федеральному закону.

Депутат Елена Бондаренко в пику предыдущим высказывавшимся отметила, что более 70 процентов жилфонда в Екатеринбурге оценили в сумму до 4 миллионов рублей, квартир дороже 6 миллионов не так уж и много. Обсуждение ставки и в особенности предложенной мэрией дифференциации еще продолжится, свои расчеты депутатам должны предоставить эксперты, которые готовили предложение.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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