Элитным признали жилье от 7 млн – новое предложение мэрии по кадастровым ставкам

В администрации Екатеринбурга пересмотрели градацию жилья для прогрессивного налога на имущество физлиц. В новом проекте решений учли возмущение депутатов тем, что «элитным» посчитали жилье с кадастровой стоимостью более 6 миллионов рублей. Чиновники пересчитали ставки и заодно уравняли все виды жилой недвижимости – кроме недостроя. Новый вариант рассмотрят на внеочередном заседании профильной комиссии в пятницу, 1 ноября.

Как стало известно корреспонденту РИА «Новый День», заместитель главы Екатеринбурга по вопросам экономики и финансам Марина Андрусь предложит на рассмотрение депутатов следующие ставки:

для жилых домов, части жилых домов, частей жилых квартир, комнат с кадастровой стоимостью до 4 млн – 0,1%, стоимостью до 7 млн – 0,2%, стоимостью более 7 млн – 0,3%;

для гаражей, машиномест – 0,1%;

для объектов незавершенного строительства – 0,3%;

для хозпостроек площадью менее 50 кв. метров, которые находятся на дачных участках, – 0,1%.

Недвижимость, кадастровая стоимость которой превышает 300 млн, будет облагаться по ставке 2%. Для категории «прочие объекты», куда попадают в том числе апартаменты, налог составит 0,5%.

Руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Илья Захаров отметил, что у мэрии нет цели заставить людей платить больше, для некоторых категорий граждан налог даже снизится, платить больше придется владельцам «хором» с большой площадью.

По мнению депутата ЕГД Александра Колесникова, проект решения вновь остался непроработанным. «Непонятно, откуда взялись 7 млн? У нас есть пример Красноярска, там за жилье до 10 млн ставка 0,1, свыше 10 млн – 0,2. На апартаменты ставка 0,5%, это очень много, а ведь такой вариант недвижимости был популярен у молодежи. Я буду голосовать против, мы, депутаты, должны облегчать жизнь народа», – прокомментировал Колесников, который входит в состав комиссии по бюджету.

Добавим, в прошлый раз, когда Марина Андрусь предлагала для квартир до 3 млн рублей установить ставку в 0,1%, а для квартир дороже 6 млн по кадастру – 0,3%, профильная комиссия проголосовала за. Однако на общем заседании депутаты зарубили проект решения. В этот раз может случиться иначе. Как стало известно «Новому дню» из собственных источников, депутатов-единороссов уговаривают голосовать за принятие решения, угрожая санкциями вплоть до исключения из партии. Представителей «Единой России» в ЕГД большинство.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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