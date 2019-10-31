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Четверг, 31 октября 2019, 16:08 мск

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Высокинский собрал депутатов на закрытую встречу для обсуждения налога на имущество физлиц

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский проводит закрытую встречу с депутатами гордумы, чтобы убедить их принять новые ставки налога на имущество физических лиц. На помощь мэру пришел руководитель аппарата губернатора Валерий Чайников, рассказал «Новому Дню» один из депутатов. «Пытаются давить», – коротко прокомментировал участник встречи.

Напомним, администрация Екатеринбурга предлагает установить ставки налога на имущество физлиц по градации жилья, с чем категорически не согласны депутаты. На днях мэрия внесла новый проект с поправками, документ будет рассмотрен завтра на внеочередном заседании бюджетной комиссии. Если депутаты не примут его, то жители Екатеринбурга с 2020 года будут платить налог на недвижимость любого типа по ставке 0,1%. В этом случае, как уверяют финансисты администрации, городской бюджет потеряет порядка 200 миллионов рублей. По данным источников агентства, с депутатами ведутся жесткие переговоры. В частности, единороссам, которых в думе большинство, грозят санкциями вплоть до исключения из партии.

Екатеринбург, служба информации

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