Мэрия Екатеринбурга получила первое одобрение депутатов на введение нового налога на имущество

Администрация Екатеринбурга получила первое одобрение депутатов на введение нового налога на имущество физлиц. Сегодня бюджетная комиссия большинством голосов утвердила проект мэрии, хотя многие депутаты путались в кадастровой и рыночной стоимости жилья и пытались отстоять минимальные налоговые ставки.

Напомним, администрация Екатеринбурга предложила ввести новый расчет налога на имущество физлиц, который начнет действовать с 2020 года. Проект предполагает введение дифференцированной ставки в зависимости от типа недвижимости и его кадастровой стоимости. Для квартир стоимостью до 3 миллионов рублей установлена ставка 0,1%, при стоимости 3-4 миллиона – 0,2%, при стоимости 4-6 миллионов – 0,25%, более 6 миллионов – 0,3%. Для комнат действует иная градация, для объектов незавершенного строительства предлагается установить максимально возможную ставку 0,3% (для стимулирования окончания строительства), для дачных построек – только 0,1%.

Для тех горожан, у которых существенно повышается налог, будет на 8 лет введен переходный период с плавным повышением коэффициента.

Зампредседателя общественной палаты Екатеринбурга Юлия Лаврикова отметила, что эксперты просчитали 20 вариантов установки налоговой ставки с учетом опыта других регионов и пришли к выводу, что проект мэрии наиболее рационален – дифференциация позволяет наполнить городской бюджет и равномерно распределять нагрузку на граждан.

Впрочем, рациональность финансистов мэрии устроила не всех депутатов. Владимир Крицкий заявил, что кадастровая стоимость недвижимости определялась по «кривой методике». По его словам, 80% частных домов в городе никак не могут попадать в категорию ниже 3 миллионов рублей, иначе это были бы «столетние развалюхи или домики дядюшки Тыквы». Вице-мэр Екатеринбурга по вопросам финансов и экономики Марина Андрусь отметила, что перерасчет кадастровой оценки жилья невозможен в течение пяти лет и мэрия работает с тем, что есть. Крицкий также выступил против максимальной налоговой ставки для недостроенных домов: «Если человек взял кредит, а денег не хватило на строительство, а теперь ему еще и налог повышают. Это не стимулирование частников, вы их задушите. Люди просто начнут продавать такие объекты».

Николай Смирнягин заявил, что новый налог станет бременем для молодых семей, которые берут в ипотеку двух-трехкомнатные квартиры. Марина Андрусь подчеркнула, что рыночная стоимость квартир, как правило, выше кадастровой. Кроме того, в законе прописаны льготные вычеты метров. Таким образом, около 40% налогоплательщиков станут платить меньше или вообще будут освобождены от налога на имущество в связи с вычетом.

Депутат Александр Колесников потребовал объяснить, почему жилье стоимостью 6 миллионов рублей стало считаться роскошью, и вновь заявил, что мэрия взяла цифры с потолка для расчета налога. Другие депутаты поддержали его возмущение.

«Коллеги, пожалуйста, услышьте меня! – взмолилась Марина Андрусь. – Квартир кадастровой стоимостью более 6 млн всего 4,8% в городе. Ставка налога действует после вычета метров».

Тем не менее, депутаты поинтересовались, что будет, если дума не станет принимать налоговый проект администрации города. «В этом случае будет прямое действие Налогового кодекса по минимальным ставкам 0,1%. Городской бюджет потеряет 200 млн, и в последующие годы будет терять еще больше», – заявила Марина Андрусь. Если дума одобрит предлагаемый проект, то бюджет получит в 2021 году дополнительно 800 миллионов рублей.

После долгих споров большинство комиссии – шесть человек – проголосовали за новый налог. Теперь этот вопрос рассмотрит городская дума 22 октября.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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