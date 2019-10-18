Депутаты заксо волнуются из-за «кадастрового» налога и зовут к себе главу МУГИСО

В ноябре депутаты свердловского заксо хотят увидеть на своем пленарном заседании и.о. главы МУГИСО Сергея Зырянова, чтобы обсудить с ним наболевшие вопросы по переходу на налогообложение имущества физлиц по кадастровой стоимости, а также ставки этого налога для юридических лиц.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе заксо, председатель заксо Людмила Бабушкина уже поручила своему первому заместителю Виктору Шептию провести подготовительную работу к этой встрече, которая состоится, предположительно, 19 ноября.

Напомним, кадастровая стоимость имущества физических лиц будет утверждаться приказом МУГИСО в ноябре 2019 года. Приказ МУГИСО будет опубликован до 29 ноября, и вступит в силу с 1 января 2020 года. При этом обязанность по уплате налога по кадастровой стоимости у физических лиц возникнет в 2021 году.

Как уже писал «Новый День», ранее этим вопросом озаботились депутаты городской думы Екатеринбурга. Вчера бюджетная комиссия ЕГД большинством голосов утвердила проект мэрии, хотя многие депутаты путались в кадастровой и рыночной стоимости жилья и пытались отстоять минимальные налоговые ставки. Напомним, проект мэрии предполагает введение дифференцированной ставки в зависимости от типа недвижимости и его кадастровой стоимости.

Екатеринбург, служба информации

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