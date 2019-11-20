В налоговой рассказали, как ищут среди владельцев квартир тайных арендодателей

Налоговая служба ищет собственников имущества, которые сдают квартиры или машины в аренду, но не оформляются как предприниматели и не платят налоги. Замруководителя УФНС России по Свердловской области Лидия Исаева рассказала сегодня на пресс-конференции, кому стоит опасаться проверки.

По ее словам, проверки ведутся по владельцам и земельных участков, и квартир, и автомобилей. Если собственность используется не в личных целях, а для бизнеса, то необходимо уведомлять об этом налоговую. «Если у человека семь квартир, на один объект он может получать льготу. Но мы смотрим, возможно, квартира используется для сдачи в аренду, тогда мы выясняем, ИП ли он, какой вид деятельности ведет, предоставляет ли декларации, платит ли патент. Если нет – начинаются контрольные мероприятия. Существенный критерий – три и более квартиры. Две обычно не показатель, во второй могут проживать его родственники. Но если их больше, появляются сомнения», – прокомментировала Лидия Исаева.

Она отметила, что иногда такие «бизнесмены» сами привлекают внимание налоговиков, пытаясь получить льготы. «Мы рассматривали обращение по земельным участкам, в обращении просили пересчитать налоги по льготной ставке в 0,3% (действует для садоводов, огородников, личного подсобного хозяйства). У него огромное количество объектов, возникает вопрос, может, он не ИП и не использует их для личных целей под садоводство, а перепродает или сдает в аренду. В таких случаях действует повышенная ставка», – рассказала замруководителя свердловской налоговой и добавила, что у одного из свердловчан нашлось 125 земельных участков.

Аналогичные проверки могут настичь владельцев большого числа автомобилей. По словам начальника отдела налогообложения имущества УФНС России по Свердловской области Павла Ваняшина, в регионе на 1,1 млн налогоплательщиков приходится 1,6 млн автомобилей, то есть в среднем примерно по 1,5 на человека, но у многих машина только одна.

Добавим, срок уплаты имущественных налогов за 2018 год истекает 2 декабря. Общая сумма исчисленных налогов – 5,9 млрд рублей. Свердловчане оплатили 3,4 млрд, то есть налоговая ждет, что за оставшиеся 13 дней ей перечислят еще 2,9 млрд рублей.

По сравнению с прошлым годом общая сумма налогов выросла на 3,5%. Это связано в том числе с постоянным ростом коэффициента-дефлятора, который используется для расчета налога исходя из его инвентаризационной стоимости. За этот год показатель вырос на 4%. Со следующего года налоги на недвижимость будут считать исходя из их кадастровой стоимости. Ставку определят муниципалитеты, но около половины из них этого так и не сделали. В Екатеринбурге мэрия предлагала ввести дифференцированные ставки в зависимости от стоимости жилья, но гордума добилась того, что платить будут все по минимальной ставке – 0,1%. Квитанции с налогом, рассчитанным по новой системе, придут в 2021 году.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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