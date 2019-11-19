МУГИСО: 46% муниципалитетов не установили налоговую ставку на имущество физлиц

Почти половина муниципалитетов Свердловской области, а именно 46%, не довели до конца работу по установлению налоговой ставки по налогу на имуществу физических лиц.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня в заксобрании и.о. главы МУГИСО Сергей Зырянов. По его словам, территориям неоднократно рекомендовали ввести дифференцированную ставку, так как именно она должна помочь выровнять дисбаланс между суммами, которые платят граждане, а также наполнить доходную часть бюджета. Сейчас разница между налогами на старые и новые квартиры различается в несколько раз. «А что будет с теми муниципалитетами, кто еще год, два не сможет утвердить эту ставку?» – поинтересовался депутат Владимир Никитин. «Мы им уже неоднократно это объясняли и еще будем объяснять», – заверил Зырянов.

Напомним, с 2021 года налог на имущество физлиц будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости, первые такие квитанции люди получат в 2022 году. Администрация Екатеринбурга предложила ввести дифференцированные ставки, от 0,1% до 0,3% в зависимости от типа имущества и его стоимости. Но гордума предложение зарубила. Тогда в мэрии разработали новое предложение, частично учитывая пожелания депутатов. Его так и не удалось представить на профильной комиссии. Решение по ставкам в итоге не принято, а по закону это означает, что для всех физлиц сохранится минимальная ставка в 0,1%.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 19.11.19

В заксобрании избрали нового вице-спикера. / Больше половины депутатов гордумы не хотят переезжать в ЦУМ. / Смирнов обещал заксобранию доделать капремонт за 2019 год через неделю. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»