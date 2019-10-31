Депутаты отказались повторно обсуждать проект мэрии по налогу на имущество физлиц

Закрытая встреча главы Екатеринбурга Александра Высокинского с депутатами по поводу новых ставок налога на имущество физлиц завершилась политическим поражением мэрии. Народные избранники отказались проводить внеочередное заседание бюджетной комиссии, запланированное на завтра. Следовательно, и 5 ноября вопрос не будет вынесен на заседание думы, передает корреспондент РИА «Новый День».

Напомним, администрация Екатеринбурга предлагала с 2020 года ввести дифференцированные налоговые ставки в зависимости от кадастровой оценки жилья. Минимальная ставка в 0,1% для квартир стоимостью до 3 миллионов рублей, а максимальная 0,3 % для квартир дороже 6 миллионов. После того, как проект не прошел в думе, мэрия внесла корректировки. В новом документе ставка 0,1% сохранялась для жилья до 4 миллионов рублей по кадастровой стоимости, а максимальная ставка распространялась на квартиры дороже 7 миллионов рублей.

Но и новые расчеты не устроили депутатов. Как рассказал «Новому Дню» один из участников встречи, мэр Александр Высокинский и глава аппарата губернатора Валерий Чайников призывали думу к конструктивному обсуждению. Но основная критика обрушилась на вице-мэра по финансам Марину Андрусь. Депутаты были недовольны, что администрация вновь пытается вынести на думу непроработанный проект.

В частности, народные избранники просили финансистов просчитать, какие потери понесет бюджет, если единственное жилье не будет облагаться повышенным налогом. Кроме того, депутаты внесли предложение, согласно которому градация ставок идет в пользу налогоплательщика. Например, если кадастровая стоимость жилья чуть более 4 миллионов рублей, тогда ставка должна оставаться минимальной.

«Мы готовы рассмотреть вопрос, если администрация представит что-то интересное. Но завтра заседания бюджетной комиссии не будет», – отметил собеседник агентства. При этом позиция депутатов была единогласной, а сегодня на встрече присутствовало 25 человек, то есть две трети думы.

Добавим, что у городской администрации еще есть время на переговоры с думой. Принять налоговые ставки на имущество физлиц нужно до 15 ноября, то есть до начала бюджетного процесса на 2020 год. Если этого не произойдет, то в Екатеринбурге ставка налога на недвижимость физлиц будет на уровне 0,1%.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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