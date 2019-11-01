Налог на имущество по кадастровой стоимости не будут платить предпенсионеры и герои

Льготы по налогу на имущество физлиц будут предоставляться героям Советского Союза и героям Российской Федерации, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства, детям-инвалидам, военнослужащим, пенсионерам и людям предпенсионного возраста – женщинам и мужчинам, достигшим 55 и 60 лет соответственно. Всего, как говорится в официальном сообщении регионального министерства по управлению госимуществом, определено 15 льготных категорий.

Кроме этого, региональные власти рассматривают возможность дополнительного предоставления льгот многодетным семьям.

С введением новых правил налогообложения увеличится и число объектов, на которые распространяется льготная система, – например, это гаражи.

Так, если у пенсионера или предпенсионера есть квартира, жилой дом, машиноместо, то по каждому объекту он освобождается от уплаты имущественного налога. Если же у него две квартиры, то под льготы попадает только одна из них, за вторую налог придется платить.

Подчеркнем, что выходя на пенсию, человек автоматически не освобождается от уплаты налога на имущество. Компенсацию необходимо оформить. Для этого в налоговую службу нужно направить заявление о предоставлении налоговой льготы. Причем одним заявлением можно будет освободиться от оплаты налога сразу по трем видам имущества: земля, движимое и недвижимое имущество.

Напомним, в 2021 году в рамках всероссийского перехода на исчисление налога на имущество с применением кадастровой стоимости свердловчане получат письма или уведомления о сумме налога, который им нужно будет заплатить до конца года.

Как уже писал «Новый День», в этом году муниципалитеты должны самостоятельно установить ставки по налогу на имущество физлиц в размере от 0,1% до 0,3%.

В Екатеринбурге эта работа вылилась в очередное противостояние мэрии и депутатов гордумы. Администрация Екатеринбурга предлагала с 2020 года ввести дифференцированные налоговые ставки в зависимости от кадастровой оценки жилья: минимальную, в 0,1%, – для квартир стоимостью до 3 миллионов рублей, а максимальную, 0,3%, – для квартир дороже 6 миллионов. После того как проект не прошел в думе, мэрия внесла корректировки. В новом документе ставка 0,1% сохранялась для жилья до 4 миллионов рублей по кадастровой стоимости, а максимальная ставка распространялась на квартиры дороже 7 миллионов рублей. Но и новые расчеты не устроили депутатов. Вчера вечером глава города Александр Высокинский снова собрал народных избранников и попытался их переубедить, но депутаты остались при своем мнении. Принять налоговые ставки на имущество физлиц нужно до 15 ноября, то есть до начала бюджетного процесса на 2020 год. Если этого не произойдет, то в Екатеринбурге ставка налога на недвижимость физлиц будет минимальной – на уровне 0,1%.

Екатеринбург, служба информации

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