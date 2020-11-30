Остался один день, чтобы заплатить налоги

1 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов физлиц – на недвижимость, транспорт, землю. Уже со 2 декабря ФНС будет начислять пени. Как и в предыдущие годы, бумажные квитанции пришли только тем, у кого нет личного кабинета на сайте налоговой. Рассчитаться с государством можно не только в личном кабинете, но и через банковские приложения, непосредственно в банках или на почте.

«Новый День» напоминает, что жители Свердловской области в этом году последний раз платят за квартиры по старой системе, исходя из инвентаризационной стоимости жилья. В следующем году придут квитанции, рассчитанные из кадастровой стоимости, она должна быть близка к рыночной. Узнать заранее, сколько придется платить, можно с помощью нашего калькулятора.

Налоговый калькулятор Тип жилья: Квартира Комната Доля в квартире Жилой дом Часть жилого дома Площадь жилья 0.0 м2 Зарегистрировано детей 0 Кадастровая стоимость 1 м2 0.00 руб. Рассчитать платеж

К слову, владельцы недвижимости, которые сейчас платят больше, чем им будет назначено в следующем году, могут вернуть переплату за предыдущие три года. По данным Счетной палаты, только за I квартал этого года жители Екатеринбурга получили возвраты на сумму 97 миллионов рублей. Читайте подробную инструкцию, как это сделать.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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