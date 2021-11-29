Выходит срок уплаты имущественного налога: инструкция по оплате и возврату денег

На оплату имущественных налогов осталось всего несколько дней – государство требует внести деньги за землю, недвижимость и транспорт до 1 декабря. В этом году жители Свердловской области впервые платят за жилье по новой схеме. Напоминаем, для кого платежи выросли, кто освобождён от уплаты налога и что делать, если квитанции нет. Бонус – налоговая готова вернуть часть денег, которые люди заплатили ранее, подробнее в тексте.

Где брать квитанцию

ФНС еще на прошлой неделе отчиталась, что все квитанции были отправлены адресатам. На тот момент общая сумма начислений составила около 5,2 млрд рублей, а заплатили свердловчане порядка 3 миллиардов, то есть около 60% от этой суммы.

Многие жители региона получают электронные квитанции на оплату налога. Если у вас есть личный кабинет на сайте налоговой, то бумажное письмо по умолчанию вы не получите. Оно придет, только если вы попросили прислать вам традиционный конверт. К слову, бумажные письма приходят со штемпелем из Уфы – уже около пяти лет рассылкой занимается ФКУ «Налог сервис», базирующееся в Башкирии, но до сих пор некоторые жители области пугаются адресата. Извещения не приходят льготным категориям. Если вы не льготник, а платежка так и не пришла, то нужно обратиться в ФНС – отсутствие квитанции не означает, что про вас забыли и деньги требовать не будут. Вопросы можно задать через форму на сайте или по телефону: 8-800-222-22-22.

Кто может не платить

Извещения не приходят тем, кто освобожден от уплаты налога. Это пенсионеры, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды, герои Советского Союза и Российской Федерации, участники гражданской войны, Великой Отечественной войны, члены семей военнослужащих, потерявших кормильца, военнослужащие и бывшие военнослужащие, имеющие общую продолжительность службы от 20 лет и некоторые другие категории. Полный список приводится в Налоговом кодексе. Отметим, что льготники имеют право не платить только за один объект каждого вида. То есть если у вашей бабушки есть две квартиры, дом и земельный участок, то за землю и дом налога не будет, плюс не будет по выбору начисляться налог за одну из двух квартир. За вторую платить придется.

Кто заплатит больше, чем год назад

С этого года жители Свердловской области будут платить за имущество исходя из его кадастровой стоимости – она более приближена к рыночной, а ранее считали по инвентаризационной. В новом законе есть вычеты, положенные всем. По каждому типу недвижимости государство освободило от оплаты за 50 квадратных метров для жилого дома, 20 кв. м за квартиру и 10 кв. м за комнату. А еще есть вычеты для некоторых категорий. Например, для многодетных: если в семье трое и более детей, то за каждого можно получить вычет в 5 кв. м для комнаты и квартиры и 7 кв. м для дома – то есть эта площадь учитываться при расчете налога не будет.

В среднем платеж стал меньше – ФНС начислила по налогам примерно на 30% меньше, даже при том, что добавилось около 200 тысяч новых налогоплательщиков. Это те, чьи дома были построены после 2013 года, – раньше они вообще налог не платили, так как инвентаризационную стоимость их недвижимости никто не считал. «Новый День» проанализировал, как изменились налоговые начисления для уральцев в этом году. На самом деле платежи для некоторых снизились, причем существенно: например, с суммы более чем в 4000 рублей до 300 рублей. Но для других платежи выросли, зачастую это касается владельцев старого жилья в центре Екатеринбурга.

А еще жители некоторых городов области заметят, что им начислили больше, чем собственникам из Екатеринбурга – налоговую ставку устанавливает каждый город, в Екатеринбурге она минимальна, 0,1%, а в некоторых городах сделали максимальную – 0,3%.

Кто будет платить больше в следующем году

Стоит знать, что государство решило не шокировать людей огромными платежками сразу и разделило повышение налога на несколько лет. Для тех, у кого налог по кадастровой стоимости оказался выше, чем раньше, ввели понижающие коэффициенты. В этом году он составил 0,2, в следующем году будет 0,4, затем 0,6, а потом придется платить 100% суммы. К примеру, если раньше вы вообще ничего не платили, потому что дом был построен в 2014 году, а сейчас вам начислили 1000 рублей, то в этом году платеж составит 200 рублей, в следующем 400, потом 600, а с 2024 года надо будет выплачивать 1000 руб. Аналогично произойдет у тех, кто раньше за хрущевку в самом центре Екатеринбурга платил несколько сотен рублей, а в этом году получил квитанцию на большую сумму.

Лайфхак: как вернуть деньги за прошлые годы

Эта инструкция пригодится тем, кто раньше платил в два и более раза больше, чем начислили по новой схеме. Деньги можно вернуть, причем сразу за три предыдущих года.

Чтобы вернуть переплату, необходимо написать заявление. Для этого надо зайти на сайт ФНС в личный кабинет (не на «Госуслуги»), выбрать раздел «Жизненные ситуации», далее «Прочие ситуации», там выбрать пункт «Нет подходящей жизненной ситуации». Далее останется заполнить обращение в свободной форме. Можно ввести следующий текст: «В соответствии с постановлением Конституционного суда РФ № 10-П от 15.02.2019 г. прошу пересчитать налог на имущество физлиц по объекту налогообложения г. Екатеринбург, ул. * д. *, кв. *». Письмо рассмотрят за 30 дней, затем деньги можно будет или направить на оплату налогов, или вывести на банковскую карту через кнопку «Распорядиться переплатой».

Отметим, если вы ошиблись в расчетах, вам просто не вернут деньги, доначислений не будет. Поэтому заявление можно отправлять смело. Только за I квартал этого года жители Екатеринбурга вернули себе 97 миллионов рублей. Публикуем подробную инструкцию.

Что будет, если не платить

Последний срок оплаты – 1 декабря. Затем начнут начислять пени, по 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки. Как только общая сумма пени и самого налога дойдет до 10 тысяч рублей, налоговая получит право обратиться в суд, дело передадут судебным приставам. Если долг больше 30 тысяч, вам могут ограничить выезд за рубеж. Вообще, в арсенале приставов есть целый набор неприятных для должника мер: они могут арестовать счета, наложить арест на имущество, списать деньги со счетов и т.д. При этом взыскивать будут и пени, и основную сумму долга – то есть налог все равно придется платить. Впрочем, санкции для тех, кто забыл об уплате на пару дней, но не планировал становиться жестким уклонистом, не столь суровы – вам придется просто заплатить долг, и все.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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