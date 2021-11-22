Налоговая просит денег: только 60% уральцев заплатили за имущество

Осталось чуть больше недели на уплату имущественных налогов за 2020 год – срок истекает 1 декабря. Уже со 2 декабря будут начисляться пени. Как сообщил сегодня на пресс-конференции начальник отдела налогообложения имущества Управления ФНС России по Свердловской области Павел Ваняшин, налоговая начислила в этом году около 5,2 млрд рублей, а заплатили свердловчане порядка 3 миллиардов, то есть около 60% от этой суммы. «Наблюдается ежегодная тенденция, когда налоги уплачивают в последние дни, а то и в самый последний день», – прокомментировал Ваняшин.

В этом году впервые уральцы будут платить имущественные налоги исходя из кадастровой стоимости недвижимости. Пока в среднем платеж стал меньше – примерно на 30%. Налоговая насчитала за жилье меньше, чем годом ранее, даже при том, что добавилось около 200 тысяч новых налогоплательщиков. Это те, чьи дома были построены после 2013 года – раньше они вообще налог не платили, так как инвентаризационную стоимость их недвижимости никто не считал. Налоговик отметил, что ФНС не проводила анализ, в каких городах выросли платежи или владельцы каких типов жилья заплатят больше, чем год назад. «Новый День» ранее сопоставил платежки по разным вариантам домов. Оказалось, что в среднем больше будут платить владельцы квартир в старых домах в центре Екатеринбурга, а вот за дома на окраинах государство стало брать меньше. Дело в том, что у старых домов была очень низкая инвентаризационная стоимость, а кадастровая более приближена к рыночной. Также в некоторых муниципалитетах налог за жилье оказался выше, чем в Екатеринбурге, – из-за разных ставок. Эти ставки принимают муниципальные думы, в столице региона ее выбрать не смогли, поэтому по умолчанию ставка считается минимальной.

Напомним, те, кто годами существенно «переплачивал», могут вернуть деньги за последние три года. Если новое начисление оказалось в два и более раза ниже прежнего, то стоит написать заявление на возврат средств. Читайте нашу инструкцию, как это сделать.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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