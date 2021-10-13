Уральцы получают новый налог на квартиры: кому повезло, а кто заплатит больше

ФНС начала рассылку «писем счастья» с требованием оплаты налога на имущество. В этом году обязательный платеж за жилье рассчитали по-новому – исходя из его кадастровой стоимости. «Новый День» выяснил, как изменились цифры в квитанциях.

Свердловская область попала в число регионов, которые затянули переход на новую систему до предельно возможного срока – в некоторых субъектах это произошло еще в 2017 году, тогда собственники были шокированы: начисления, особенно по старым домам, оказались значительными, а суды – делом длительным и малоэффективным. Налоговики же ждали, что в среднем платежи будут примерно сопоставимыми: да, кто-то заплатит больше, но кому-то налог серьезно снизят. Так и произошло.

«У меня двушка в панельном доме на ЖБИ, очевидно, совсем не элитная квартира во втором ценовом поясе. Налог повышался ежегодно: в прошлом году пришла квитанция на 4301 рубль. Обожаю новую систему, налог, который мне надо заплатить в этом году – 365 рублей», – рассказал читатель «Нового Дня». Владелец квартиры неподалеку от центра города поделился: раньше приходилось платить почти 4 тысячи, сейчас налог снизился (хоть и не так существенно, как в первом случае) – примерно до 1200.

На форуме u-mama.ru мы нашли еще несколько комментариев от собственников жилья, которых порадовали квитанции. «Прикольно, у меня налог 1450 руб теперь, в том году около 4 тыс платила, щас глянула, ещё и кадастровая стоимость упала с 3,9 до 2,3», «налог за 2020г всего 325 руб. за 2018, 2019 по 3500 руб считали, потом пересчитывали», «в этом году на удивление маленький налог пришёл на имущество, в 4 раза меньше чем в прошлом», «Сегодня заглянула в лк и была в шоке! Вместо 7-8 тыс налог 1700», «Квартира 100 метров, за прошлые годы считали примерно по 15 тыс по инв. стоимости. Подавала на пересчет, пересчитали по 6500. В этом году 1250 всего», – делятся уральцы.

Меньше повезло владельцам старого жилья в центре Екатеринбурга. Многие собственники квартир в таких домах в предыдущие годы платили по 100-200 рублей налога – он считался по инвентаризационной стоимости, которая была невелика. Теперь же расчет делают по кадастровой стоимости, которая более близка к рыночной – а жилье в центре стоит недешево. Еще меньше повезло тем, кто имеет недвижимость, построенную после 2013 года – до сих пор они вообще ничего не платили, так как инвентаризационная оценка их квартир попросту не проводилась, теперь же квитанции придут. Впрочем, не факт, что суммы там окажутся значительными: несколько жителей новостроек отметили, что их налог составил порядка 300-500 рублей.

Добавим, те, кто годами существенно «переплачивал», могут вернуть деньги за последние три года. Если новое начисление оказалось в два и более раза ниже прежнего, то стоит написать заявление на возврат средств. По данным Счетной палаты, только за I квартал прошлого года жители Екатеринбурга вернули себе 97 миллионов рублей. Заявление пишется в свободной форме на сайте ФНС, никуда ходить и обивать пороги не придется. Но перерасчет сделают только за три последних года. Что нужно сделать – в нашей пошаговой инструкции.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 13.10.21

13 октября в Свердловской области ожидаются следующие события. / Архивы «Нового Дня» о росте цен на продукты. / Половина регионов РФ завершит мусорную реформу к 2024 году, остальные – к 2030-му. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»