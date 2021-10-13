ФНС: налог на квартиры для жителей Свердловской области упал на 30%

С этого года в Свердловской области имущественный налог на жилье собирается исходя из его кадастровой стоимости. В ФНС уверяют, что во многих случаях суммы в квитанциях будут меньше, чем раньше. Это подтверждают общие цифры: в прошлом году налоговая по региону в целом начислила 2,7 млрд рублей, а в этом году – около 2 млрд рублей, на 30% меньше. Притом что плательщиков налога стало на 150 тысяч человек больше – до этого года налоги за квартиры и комнаты не платили собственники жилья, построенного после 2013 года.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Свердловской области Павел Ваняшин, такое падение начислений можно объяснить преференциями со стороны государства, как постоянными, так и временными. К постоянным он отнес вычеты квадратных метров: теперь по закону перед расчетом налога из всей площади квартиры вычитают 20 квадратных метров, из площади комнаты – 10, частного дома 50 кв. м, потом уже считается сам налог. А временная преференция касается тех, у кого налог по кадастровой стоимости оказался выше, чем налог по инвентаризационной, который платили раньше. Для них ввели понижающие коэффициенты, в этом году он составил 0,2, в следующем году будет 0,4, затем 0,6, а потом придется платить 100% суммы. К примеру, если раньше вы вообще ничего не платили, потому что дом был построен в 2014 году, а сейчас вам начислили 1000 рублей, то в этом году платеж составит 200 рублей, в следующем 400, потом 600, а с 2024 года надо будет выплачивать 1000 руб.

Еще один нюанс – в области порой начисления оказываются выше, чем Екатеринбурге. Это связано с тем, что органы местного самоуправления сами устанавливают налоговые ставки: в Екатеринбурге она минимальная – 0,1%. А в некоторых городах области максимальная – 0,3%. Впрочем, местные власти могут пересматривать этот показатель ежегодно.

«Новый День» проанализировал, как изменились налоговые начисления для уральцев в этом году. На самом деле платежи для некоторых снизились, причем существенно: например, с суммы более чем в 4000 рублей до 300 рублей. Но для других платежи выросли, зачастую это касается владельцев старого жилья в центре Екатеринбурга.

Напомним, имущественные налоги платятся до декабря. «Письма счастья» направляются в личные кабинеты на сайте ФНС либо, если его нет, по почте. К этому моменту налоговая еще не закончила рассылку – направлено порядка 1,2 млн бумажных писем и около 600 тысяч электронных уведомлений.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 13.10.21

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